 

В США будет переименован военный корабль, названный в честь еврейского ЛГБТ-активиста Харви Милка

04.06.2025, 8:35, Новости дня
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Министерство обороны США намерено переименовать корабль боевого обеспечения Harvey Milk. Это первый корабль американского ВМФ, названный в честь представителя ЛГБТ-общины. Как пишет CBS, это происходит в “месяц гордости”, когда традиционно проходят мероприятия общины.

Согласно документам, попавшим в распоряжение CBS, речь идет о более широком плане переименования кораблей, названных в честь либеральных деятелей. Так, новое имя получит корабль, носящий имя Рут Байдер Гинзбург. Судья Верховного суда, еврейка по национальности, является символом либерализма в юридической сфере.

Харви Милк был первым открытым геем в американской политике. Член городского совета Сан-Франциско боролся за равные права для представителей общины и в 1978 году был застрелен политическим противником Дэном Уайтом. Политик, ставший символом еще при жизни, после смерти стал великомучеником.

Милк, родившийся в штате Нью-Йорк в семье еврейских иммигрантов из Литвы, во время корейской войны служил на флоте – водолазом на спасательном судне. В звании лейтенанта ему пришлось покинуть вооруженные силы из-за гомосексуальности.

“Слишком много лет такие моряки, как лейтенант Милк, были вынуждены прятаться в тени или, что еще хуже, изгонялись со службы на нашем флоте. Эта несправедливость – часть его истории, так же, как стойкость тех, кто столкнулся с несправедливостью”, – заявил при спуске корабля на воду в 2021 году Карлос дель Торо, занимавший тогда пост министра флота.




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