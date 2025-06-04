 

Рупор кремлевской пропаганды: Пятая колонна против Сталина на Таганке

04.06.2025, 5:10, Разное
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Иностранные агенты призывающие к свержению действующего режима в РФ и к расчленению России призывают поддерживать борьбу "Яблока" с барельефом Сталина на станции Метро Таганская. Сразу видно, как нашей пятой колонне товарищ Сталин спокойно спать не дает. Отличный триггер. Теперь вы знаете, что "Яблоко" борется с Сталиным на пару с теми, кто призывает к уничтожению РФ.

Выступает ли "Яблоко" в качестве легальной прокладки для продвижения целей хозяев нашей пятой колонны, вопрос риторический.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках




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