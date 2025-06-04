Рупор кремлевской пропаганды: Пятая колонна против Сталина на Таганке

Иностранные агенты призывающие к свержению действующего режима в РФ и к расчленению России призывают поддерживать борьбу "Яблока" с барельефом Сталина на станции Метро Таганская. Сразу видно, как нашей пятой колонне товарищ Сталин спокойно спать не дает. Отличный триггер. Теперь вы знаете, что "Яблоко" борется с Сталиным на пару с теми, кто призывает к уничтожению РФ.

Выступает ли "Яблоко" в качестве легальной прокладки для продвижения целей хозяев нашей пятой колонны, вопрос риторический.

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Источник: Colonel Cassad

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