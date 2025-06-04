Рупор кремлевской пропаганды: “Ведьмак 4”.
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Вышел трейлер и геймплей "Ведьмак 4".
Геймлпей на Ютубе в 4К (нужен VPN)
Выглядит красиво, но наверняка пре-рендер и на релизе будет попроще. С третьей частью и Киберпанком было также.
По сюжету, скорее всего, будет интереснее, чем недавние попытки снять по этой вселенной сериал.
Все три части в свое время проходил, все с точки зрения сюжета были хороши.
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Источник: Colonel Cassad
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