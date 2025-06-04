Рупор кремлевской пропаганды: “Ведьмак 4”.

Вышел трейлер и геймплей "Ведьмак 4".

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Выглядит красиво, но наверняка пре-рендер и на релизе будет попроще. С третьей частью и Киберпанком было также.

По сюжету, скорее всего, будет интереснее, чем недавние попытки снять по этой вселенной сериал.

Все три части в свое время проходил, все с точки зрения сюжета были хороши.

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Источник: Colonel Cassad

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