 

Рупор кремлевской пропаганды: “Ведьмак 4”.

04.06.2025, 3:20, Разное
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Вышел трейлер и геймплей "Ведьмак 4".

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Выглядит красиво, но наверняка пре-рендер и на релизе будет попроще. С третьей частью и Киберпанком было также.

По сюжету, скорее всего, будет интереснее, чем недавние попытки снять по этой вселенной сериал.
Все три части в свое время проходил, все с точки зрения сюжета были хороши.

Источник: Colonel Cassad

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