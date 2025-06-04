Мнение «аналитика»: О целой череде ценных признаний… Путин снова оказался прав?

Что-то случилось в мире. То ли магнитная буря всех накрыла. То ли, наоборот, морок развеялся и пелена с глаз спала. Но политики разных стран и континентов неожиданно начали говорить правду. Да ещё какую!

Сокрушительную правду, по правде говоря…

Вот, к примеру, спецпредставитель нынешнего американского лидера Кит Келлог, которого в СМИ не раз называли «проукраинским», неожиданно заявил, что… можно согласиться с мнением российского президента Владимира Путина о нахождении #НАТО в состоянии «прокси-войны» с Россией. Он сделал это заявление в эфире Fox News.

«#Путин говорил: “Если вы будете продолжать поставлять [Украине] вооружение, мы будем считать вас агрессорами”. Он считает, что ситуация превратилась в прокси-войну с НАТО. Если честно, в некотором роде это действительно так. Взгляните, какую помощь [Киеву] оказали европейские страны. Ясно, что [Владимир] Путин это видит», — сказал Кит Келлог.

Ой! А сколько было насмешек и анекдотов, что Россия потеряла охуллиарды танков, самолётов и другой военной техники, «воюя с натой», а НАТО… до сих пор «на войну не явилось». Теперь что же, весь этот «Квартал-95» на свалку? И главное — ведь получается, что Владимир Путин ни разу не грешил против правды, когда называл вмешательство Запада в конфликт «прокси-войной против России»!

Или вот ещё сочнее.

В интервью Le Monde действующий президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва назвал «ошибкой России» начало боевых действий, но сказал, что «и западные страны несут определённую ответственность» за украинский кризис. А главное, он выдал постыдную тайну о политике предыдущей вашингтонской администрации по российскому вопросу. «Джо #Байден, с которым я долго говорил, считал, что Россию нужно уничтожить. А Европа, которая долгое время олицетворяла “срединный путь” в мире, теперь присоединилась к Вашингтону и тратит миллиарды [евро] на оружие. Это меня беспокоит», — заявил бразильский лидер.

И опять получается, что Владимир Путин называл вещи своими именами, когда говорил, что «украинский #кризис» спровоцировал именно Запад и теперь использует эту ситуацию как повод, чтобы Россию уничтожить. То есть выходит, что российский лидер говорил чистую правду, а западные лидеры, либеральные журналисты и прочие прогрессивные общественники, расписывавшие «миролюбие» #США и НАТО, просто врали всем в лицо?

Как быть-то теперь с этим новым знанием, ломающим привычную картину мира?

—

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках