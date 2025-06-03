Мнение «аналитика»: О реках и мостах… Почему целы переправы через Днепр?

В Курской области возобновили движение после «обрушения» железнодорожного моста. Произошло это на два дня раньше запланированного срока. Восстановление самого моста займёт несколько дольше времени. Но всё равно уложится в какие-то разумные сроки, пообещал врио губернатора Александр Хинштейн.

И это даёт ответ на животрепещущий вопрос патриотов.

«Почему до сих пор целы все мосты через Днепр?», — гневно вопрошают они, подозревая измену и «зраду».

Да вот как раз поэтому. Уничтожить мост ракетами и бомбами, конечно, можно. Однако и восстановить его будет не так, чтобы очень сложно. То есть, какого-то решающего военного преимущества разбитая переправа сама по себе не даст. И логистику противника всерьёз и надолго не осложнит.

Другое дело, если установлен плотный огневой контроль над его тылами, а на фронте идёт наступательная операция. Там — да, разрушенный мост выступает фактором успеха.

Но до боёв за Днепр, кажется, ещё довольно далеко?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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