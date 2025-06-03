 

Мнение: Аналоговые люди

03.06.2025, 19:40, Разное
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Мне пишут, что существуют «аналоговые люди», которые не могут в силу возраста пользоваться компьютерами (электронной почтой, например). Это нормальные здоровые люди, то есть без диагноза, если вы понимаете, о чём я. Просто когда-то давно они выросли без компьютеров, а теперь им учиться уже поздно — ничего не получится, как бы ни старались.

Мой опыт противоположный. Я полагаю, что освоить азы работы с компьютерами и мобильными телефонами — электронную почту, Ворд, мессенджеры, графические редакторы и так далее — может буквально каждый, у кого мозги ещё хоть как-то работают. Если кто-то может ещё решать кроссворды и играть в шахматы, а компьютер освоить не может, то, простите меня за грубость, ему просто лень. Не хочет напрячься на один вечер, чтобы научиться.

Да, есть такая легенда — что у некоторых нет музыкального слуха, а кто-то с компьютерами физически не может разобраться — «аналоговый человек», ничего не поделать. На мой взгляд бывшего компьютерщика, это миф.

В девяностые и нулевые, когда компьютеры ещё только распространялись, я лично наблюдал огромное количество историй первого знакомства с компьютером. Лентяев, которые отказывались учиться, было полно. «Аналоговых людей» сколь угодно пожилого возраста, которые честно пытались освоить компьютер на уровне неуверенного пользователя, но не могли этого сделать за короткий срок, я не видел.

Может быть, я ошибаюсь. Может быть, у меня, как у бывшего компьютерщика, профессиональная деформация: мне кажутся лёгкими объективно сложные навыки, типа навыка нажать на кнопку с изображением почтового ящика. Если так, пожалуйста, поправьте меня в комментариях. Я не фанатик: я готов изменить своё мнение, изучив медицинские исследования, согласно которым «аналоговые люди» действительно существуют.

Источник: Место для дискуссий




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