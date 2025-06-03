Госдума одобрила закон об уголовной ответственности за дискредитацию учителей через пранки

Государственная дума приняла в первом чтении закон об уголовной ответственности за дискредитацию работников образования. В первую очередь он направлен против пранкеров, которые ранее заставляли учителей фотографироваться в шапочках из фольги, проводить факельное шествие в честь денацификации, устраивать акцию «День опричника» и сжигать чучело Гарри Поттера под песни группы «Гражданская оборона».

Как объясняют авторы законопроекта, подобные пранки не просто умаляют авторитет педагога, но и подрывают «принципы исполнительности и субординации».

«Учителя, над которыми многие смеялись, по сути поступали мудро и подавали детям правильный пример поведения – им пришло задание сверху, они его выполнили без лишних рассуждений. Тебе говорят, ты делаешь, так и должно быть. А когда потом выясняется, что это была такая вот дурацкая шутка, розыгрыш якобы, то это ставит под сомнение не только авторитет педагогов, но и продемонстрированные ими принципы исполнительности и субординации, – говорит депутат Виктор Ерёмкин. – И если позволять такие пранки, то у нас вырастет поколение, которое будет приказы не выполнять, а обсуждать. Придёт настоящее письмо из партийной организации или от начальства, а они начнут думать, надо ли им это делать. Бомбу таким образом подкладывают под государственный строй, под суверенитет, под ценности».

Исходя из этого, считает парламентарий, бороться следует не с исполнительными учителями, а с пранкерами, которые выставляют этих людей в неприглядном свете. В случае, если закон будет окончательно принят и подписан президентом, за организацию таких розыгрышей пранкерам грозит до 8 лет лишения свободы, а за их одобрение или «дискредитационные либо умаляющие достоинство» высказывания в адрес педагогов – до 2 лет.

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