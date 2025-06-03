Мнение: Секс – это травмирующий опыт

Не для брезгливых

Лучший текст Мироновой! “Если ваш друг или подруга, муж или жена перед сексом и после тщательно моются, знайте, что вы им противны. Да, так по-простому. Им противен ваш запах, ваш вкус. Настолько, что в голове сразу рисуются картины полной антисанитарии”. Честно, хотел дать только эту цитату, но не могу – там все прекрасно! Вся цитата – из ее ФБ (что странно – это же явно статья; но, видимо, целомудрие российских СМИ, даже в интернете, поднялось уже на такие вершины, что ТАКИЕ тексты уже не публикуют. А зря!)

“В нашей стране принято ждать любви. Огромной, в прямом смысле убивающей. Культ поражающей страсти. Наши люди с замиранием сердца читают умопомрачительные детективы и смотрят на сумасшедшие любовные сцены: Бред Питт вернулся с секретного задания и тут же, на пляже, прямо в скафандре, овладел Анджелиной Джоли. Он в поту, у нее полные трусы песка. Наши люди плачут – у них в жизни так никогда не будет.

Они мечтают о сбивающей с ног любви, а сами даже с родными мужьями и женами робеют. Хотят страсти, чтобы как в омут с головой, чтобы дрожь в коленках и холод внутри живота на всю жизнь, а сами не могут раздеться при свете. И тщательно намываются перед сексом.

Вы посмотрите, сколько у меня в комментариях патологически брезгливых людей, которые не пойдут в постель, пока возлюбленный и желанный не примет душ, даже если он мылся 5-10 часов назад. Многие чистят перед поцелуем зубы. Какая страсть, какой Бред Питт, о чем вы?

Эти люди с отвращением говорят об остатках фекалий и мочи, о бактериях, которые размножаются на теле и за считанные часы поглощают всего человека. Им мерещатся вагиниты, циститы, которые они могут подхватить от другого. Чистя зубы перед поцелуем, они считают в уме, во сколько раз сократили вероятность поймать от возлюбленного стоматит. После орального секса они бегут полоскать рот. Они ненавидят любые человеческие выделения, и чужие, и свои. Ненавидят запах пота, слюну во рту. Брезгливые люди, сходив в туалет, плюют с ненавистью на сделанную кучу. Почти все. С ненавистью! Они ненавидят в себе все человеческое.

Правда в том, что этим людям секс в принципе не нужен. Секс – негигиеничное приключение. Остатки фекалий и мочи с человека можно основательно удалить только на операционном столе. Поэтому брезгливым людям сексом заниматься не нужно вообще.

Многим и не хочется. Для многих секс – травмирующий опыт, который требует больших усилий: намываться, начищаться до и после. Женщина пишет, что перед сексом принимает душ, хорошенько спринцуется и чистит зубы. Также – после. Какая страсть? Это сплошная головная боль!

Правда в том, что многие люди не очень чувственны. Не страстны. Им, в общем-то, секс не нужен, как не нужен он и многим животным. В дикой природе и даже среди домашних питомцев размножаются не все. Далеко не все. У некоторых видов размножается меньшинство из популяции.

У людей должно быть также. Многим секс не интересен, обременителен, но они им занимаются. Почему? Например, под давлением общественного мнения. У нас принято считать, что у успешного человека должен быть секс. И что крепкой семьи без регулярного секса не бывает. Вот люди и стараются. Намывшись, начистившись, подстелив под себя пеленку (чтобы, не дай бог, не попало что-то на простыни) и перекрестясь, они ложатся друг под друга, будто заходят в темноте на заброшенную овощебазу. Им неприятно, они не могут расслабиться, большинство женщин даже не испытывают оргазма, но сексом все равно занимаются.

Вообще, вы заметили, что брезгливые люди всегда агрессивно брезгливы? И они всегда чувствуют себя более тонко организованными, чем те, кто после секса не бежит в душ, а засыпает. У брезгливых людей к небрезгливым есть культурное высокомерие. Людям, которые честно признаются, что могут поцеловать друг друга с утра без чистки зубов и вечером способны заняться сексом с человеком, который принимал душ утром, брезгливые, морщась, говорят, что те нечистоплотны и живут, как бомжи. Язык, вообще, с головой выдает в брезгливых людях людей неинтересных. Например, многие из них употребляют для выразительности образа слово “бомжара”, совершенно безвкусное и постыдное. Степень экзальтированности, уровень страхов поражают. Если ваш друг или подруга, муж или жена перед сексом и после тщательно моются, знайте, что вы им противны. Да, так по-простому. Им противен ваш запах, ваш вкус. Настолько, что в голове сразу рисуются картины полной антисанитарии.

Брезгливого человека сразу выдает язык. Брезгливый называет себя чистоплотным. Услышали это слово – значит, имеете дело с девиацией. В обществе есть более или менее устоявшаяся норма поддержания себя в чистоте. Это и есть чистоплотность. Норма. То, что ниже нормы, это нечистоплотность. То, что выше, это отклонение. Само по себе такое качество, как чистоплотность, не должно встречаться в описании человека. Если он говорит о себе как о чистоплотном, он имеет в виду брезгливость.

Брезгливый человек не испытывает в сексе огромного наслаждения, он не способен отключиться, раствориться, увлечься. Он весь закрыт, зачехлен. Ему неприятно обмениваться с вами биологическими жидкостями. И таких людей очень много. Закомплексованных, травмированных, замкнутых. Оставьте их в покое – им на самом деле не нужен секс.

Сейчас, конечно, эти люди прибегут сюда и в очень незамысловатых выражениях, со словами “фууу!”, “грязный х****й” и “бомжара” они станут рассказывать вам, какие они культурно развитые и страстно чувствующие. Не верьте! Пожалейте их. Эти люди не умеют отдаваться сексу, влюбляться. Они мечтают о Бреде Питте или Анджелине Джоли, но если завтра те придут к ним домой, бедные брезгливые даже не решаться их поцеловать – зубы нечищенные, а в ванную бежать неудобно.

Никогда не ложитесь в постель с брезгливыми людьми, никогда с ними не заводите романов. Эти люди не способны любить. Для секса они с радостью заказали бы паропроницаемую, но микробозадерживающую пленку, чтобы ничем с вами не соприкасаться. Не верьте их страстным стонам и крикам – они кричат, потому что так принято. Сами они побыстрее хотят, чтобы вы с них слезли и отпустили в душ. Таких людей миллионы, вероятно, десятки миллионов. Тех, кто не умеет расслабиться в постели. Горе для страны, где семейное счастье принято связывать с регулярным сексом” (ФБ, Анастасия Миронова).

Резко, наотмашь, очень верно – все, как мы любим. С другой стороны – конечно, изложено все у Насти очень мягко, по-доброму. Реальность ведь много круче: многие нынче перед сексом вовсе не удовлетворяются требованием душа или там спецпеленки – это все ламповый прошлый век: теперь люди уже требуют справку от врача с результатами всех анализов!

Да и зачем этот секс, если вдуматься…

UPD. Ну и для знатоков, как полагается, в конце ответ: конечно, это ТИПИЧНЕЙШИЙ текст от Первой Физики, вы угадали – и именно поэтому я, будучи сам таким же (увы-увы!) его целиком и полностью разделяю. В комментах же бьются в истерике, что тоже вполне закономерно, сплошные Физики-3, и им, беднягам, я могу только посочувствовать (2018)

А кем сейчас стала Миронова, боже мой… Патриотизм – страшная девиация.