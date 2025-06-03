 

Рупор кремлевской пропаганды: Попытка подрыва Крымского моста. 03.06.2025

03.06.2025, 19:10, Разное
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Противник в ходе ночной атаки на Крымский мост применял погруженный дрон-камикадзе (возможно, иностранного производства), пытаясь подорвать опору моста. Это ему сделать не удалось, но сам факт прохождения подводного дрона под линией заграждений прозрачно намекает, что в существующей системе охраны моста есть пробелы.

Также в ходе ночной атаки над Крымом и Азовским морем сбили 4 воздушных беспилотника.

С утра мост открыт для движения.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках




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