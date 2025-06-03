Рупор кремлевской пропаганды: “Лесту” признали экстремистской организацией

"Леста" все?

Суд запретил деятельность компании "Леста" — издателя компьютерных игр "Мир танков" и "Мир кораблей, а также Tanks Blitz — и обратил ее активы в доход РФ

Издатель игры "Мир танков" будет внесен в перечень террористов и экстремистов после решения суда о его запрете.

Дело слушалось в закрытом режиме, но можно предположить, что компанию обвиняли в том, что она делала какие-то отчисления в Wargaming, который донатил ВСУ.

Что будет с самими играми пока непонятно. Возможно, продолжат существовать в пиратском режиме под руководством тех, кому государство передаст управление.

"Серб" достаточно скептичен.

Ну и последний крупный блок в деле "Лесты", который я хотел бы расмотреть: блок, касающийся лицензий.

При разделении компаний "Лесте" достались лицензии на Танчики, Кораблики и Блиц, ограниченные так называемой "Зоной RuBy" – Россией и Белоруссией.

Лицензия, как я уже писал, была бесплатной, но с существенными ограничениями. Все их я перечислять не буду, но одно из них очень важно для понимания ситуации. Виктор Кислый стал непримиримым противником России и Белоруссии как государств в том числе и по причине попыток госрейдерства (с его собственных слов). Соответственно, при угрозе рейдерства в отношении Лесты ВГ получает полное право отозвать лицензии.

Повторяю – при угрозе. Каковой угрозой является в том числе и иск генпрокуратуры. То есть в принципе ВГ имел право сделать это начиная с 17 апреля сего года.

Почему это до сих пор не сделано? По двум причинам.

Первая, неглавная – моральная. С одной стороны, Виктор (не касаясь его политической позиции) крайне лоялен к своим сотрудникам, с которыми он добился успеха, в том числе и бывшим, и делать гадости им по возможности не хотел бы.

С другой – прекращение действия лицензий вызовет значительные неудобства у игроков России и Белоруссии, и для Кислого и ВГ предпочтительно, чтобы виновными в этом стали бы госорганы РФ, а не они. Если Лесту оправдают – то получится, что строгое, но справедливое государство разобралось и восстановило справедливость (и нормальную работу танчиков и корабликов), а отозвали лицензию и оставили игроков без ежевечерней катки "злые варгеи".

А вот если Леста и Хатажаев будет признаны виновными, и Лесту национализируют – тогда Кислый, вероятнее всего, выступит с видеообращением, рассказав трогательную историю о злых государственных рейдерах и наивном глупом Малике, доверившемся злодейскому режиму, ухнувшем массу сил на восстановление игровой индустрии и цинично ограбленном (и хорошо если не посаженном). И со слезами на глазах объявит об отзыве лицензий, дабы злодеи не смогли воспользоваться плодами своих злодеяний. Ну и, естественно, постарается направить весь негатив на органы власти РФ.

Вторая причина более материальная.

В результате разделения главные производственные мощности ВГ – Минск и Питер – остались под контролем "Лесты". И более того – после прихода выходца из Питера Андрея Лысака в Минск (и заодно эвакуации толпы эффективных менеджеров в Европу) производительность труда в Минске выросла в три раза. В результате в проектах "Лесты" с 2023 по 2025 годы введены несколько крупных фич и блоков контента, а ВГ фокусируется в основном на партнерках и на перепиливании линейных танчиков в прем-модификации.

И, соответственно, если отозвать лицензию, а "Леста" будет оправдана и оставлена в качестве четко работающего механизма, то ее ждут еще два трудных года сложных работ по лицензионной очистке игр, но затем "Леста" не только восстановит нормальную работу в России и Белоруссии, но и избавится от ограничений по работе на других рынках. Например, в Китае – и ВГ с его не слишком сильной производственной частью может и не выдержать конкуренции.

А вот если иск Генпрокуратуры будет удовлетворен, и активы Лесты будут сначала переданы государству, а потом – неким достойным людям, то ситуация будет совсем другая.

Во-первых, теплые чувства Виктора к бывшим коллегам (опять же абстрагируемся от политической позиции) сменятся давней ненавистью к госрейдерам. Но это так, лирика, хотя и важная.

Но главная причина – в том, что управление сложнейшим комплексом студий "Лесты" будет непоправимо разрушено и сценарий "отбились и перешли в контрнаступление" будет исключен. Так что лицензии ВГ отзовет, совершенно игнорируя решения российского суда об их аресте что чохом вместе с прочими активами, что (вполне возможно) отдельным решением – тем более, что эти решения не действуют автоматически не только в нейтральных странах, но и, к примеру, в Белоруссии.

Разумеется, ВГ начнет как юридическую, так и пиар-компанию по борьбе с "патентно-лицензионным беспределом": на кону не только старые счеты Виктора, но и лицензионные отчисления, в потенциале (если удастся ликвидировать бесплатные лицензии, выданные "Лесте") достигающие порядка 50 млн долл в год (ну или повышение капитализации ВГ на пол-ярда).

И война эта будет жесткой, поскольку патентное и лицензионное право является одним из столпов современной западной цивилизации, собственно идея-то постиндустриализма и была "Китайцы/индусы дешево производят, мы (Запад) дорого берем за патенты и лицензии".

Итак:

* "Блиц" будет лишен доступа к АппСтору и ГуглПлею, отпадет Стим и часть особо осторожных агрегаторов (что немедленно сделает компанию из прибыльной – убыточной)

* Будут отозваны вспомогательные технические лицензии, числом более 100, что значительно ослжнит работу.

* Сотрудникам "Лесты" будут посылаться не просто рекрутинговые предложения, как сейчас, а предложения, во-первых, взывающие к совести ("не работайте на грабителей"), а во-вторых, мягко намекающие, что работать на пиратскую компанию некомильфо и может привести к трудностям при попытке работы в международных компаниях в будущем. Да собственно деморализация и уход критических специалистов по-любому неизбежны, поскольку люди опасаются получить клеймо террористов и экстремистов, причем они точно знают, что никаких платежей ВГ Леста не совершала.

* Отдельной проблемой будет реакция властей Белоруссии, где танки – национальная гордость, а "Леста Минск" – тысяча высококвалифицированных рабочих мест и основной разработчик для обоих танковых проектов. А что Бацька, что простые белорусы очень (я бы даже сказал, экстремально) прохладно относятся к российским олигархам, "которые придут и нас ограбят".

И я не очень понимаю, кто у нас в состоянии грамотно руководить таким сложным комплексом, как "Леста" в таких пиздецовых условиях.

Гайдзины? Но я уже запутался, где они: то ли в Нидерландах, то ли в Венгрии, то ли какой-то Кипр их купил. А иметь основной бизнес на Западе и одновременно руководить "запираченным" проектом в России в условиях патентно-лицензионной войны критически опасно для бизнеса. Оно им надо заниматься сложнейшей работой, рискуя потерять основной проект?

Какной-нибудь кипрский фонд? Ну… помимо "Атомик Харта" я что-то не помню у "Киприотов России" проектов подобного масштаба. Они в основном оперируют в РФ восточные и западные игры, и поэтому сотрудничать с компанией, объявленной пиратской, им совсем некомильфо: санкции за нарушение лицензионного и патентного права вполне могут быть распространены на всю структуру. Так что передача активов "Лесты" какой-нибудь кипрской компании имеет смысл только в плане уничтожения компании, отжима пары зданий в Мск и СПб и остатков на счетах. Ну, может быть, еще какие-нибудь бонусы от ВГ за помощь в возврате Виктору Кислому лицензий на право оперирования в "зоне RuBy".

Остаются чисто внутрироссийские структуры, никак не завязанные на оперирование зарубежных игр.

Из чисто игровых таких проектов я помню только "Смуту". Но извините, колеги, вы, конечно, молодцы что довели проект до конца. Это действительно отлично. Но увы – под роликами "Войны Миров: Сибирь" я не увидел ни одного камента "Надеюсь, эта игра будет таким же шедевром как "Смута". Причем, как мне кажется, одним из факторов "не вполне удачи" стали ошибки менджемента: неверный расчет сроков и необходимого финансирования. А для удержания "Лесты" хотя бы на плаву в условиях жесточайшей патентно-лицензионной войны расчет сил и средств критически важен. Команда Смуты точно не справится.

ВК? Ну… Я помню, что еще на конференции о перспективах развития игровой индустрии РФ в 2022 году шла речь о создании отечественного игрового движка. И вроде как движок разрабатывался ВК, и вот уже 2025 год, середина – но что-то я не вижу не только движка, но и даже новостей о прогрессе в его разработке.

Ну и реклама в ВК на редкость дебильная: у меня каждый третий пост – предложение поставить себе челюсть на четырех имплантах, тогда как у меня этих имплантов давно уже шесть.

Поэтому слухи о том, что ВК глубоко дотационен даже в условиях монопольного положения на рынке выглядят вполне правдоподобными, а стандартная замануха в рекламных блоках РТ "Грандиозные новости от ВК" уже, извините, никаких чувств кроме сарказма не вызывает.

В общем, существующие внутриотечественные структуры даже в ситуации позитивного (ВК) или нейтрального (Смута) старта не слишком-то блещут успехами. А уж в ситуации старта из глубокого негатива максимум их осмысленности – создание очередного насоса по перекачке средств из госбюджета в эфемерное "развитие отечественного игрового рынка". Оно нам точно надо?

И учитывая, что конфискация (с одной стороны) или/и отзыв (с другой стороны) лицензий у "Лесты" мне представляется теперь неизбежными при любом исходе суда – то войну, как мне кажется, лучше все же начинать с неразрушенными структурами управления и с недезорганизованными и недеморализованными войсками.

(с) Сергей Буркатовский

https://vk.com/wall707834935_7820

В танки играл с 2010 по 2017.

В кораблими с 2015 до сих пор.

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Источник: Colonel Cassad

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