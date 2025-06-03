Мнение «аналитика»: О соломинке и бревне… Чего в упор «не видят» простые украинцы?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Главное фото, конечно, будет под катом.
Крайне забавно читать упрёки украинцев в адрес России. Хотя бы потому, что там всё по заветам классика: «Упрекайте противника в том самом пороке, который вы за собою чувствуете; негодуйте… и упрекайте!».
Это особенно касается всех «-измов». Ибо…
…вот что показывает и говорит нам то самое фото.
И название двухтомника характерное, и «Вольфсангель» на обложке.
Но конечно, никакого национализма или нацизма в украинской политике нет?
—
Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
Смотреть комментарии → Комментариев нет