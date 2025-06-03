 

Мнение «аналитика»: О соломинке и бревне… Чего в упор «не видят» простые украинцы?

03.06.2025, 18:10, Разное
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Главное фото, конечно, будет под катом.

Крайне забавно читать упрёки украинцев в адрес России. Хотя бы потому, что там всё по заветам классика: «Упрекайте противника в том самом пороке, который вы за собою чувствуете; негодуйте… и упрекайте!».

Это особенно касается всех «-измов». Ибо…

…вот что показывает и говорит нам то самое фото.

И название двухтомника характерное, и «Вольфсангель» на обложке.

Но конечно, никакого национализма или нацизма в украинской политике нет?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках




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