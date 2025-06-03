В России появится целая линейка транспортных самолетов

Фото: Ростех

По словам первого заместителя главы «Ростеха» Владимира Артякова, специалисты российской авиационной отрасли уже приступили к работам по созданию линейки воздушных судов, как легкого, так и сверхтяжелого классов, предназначенных для военно-транспортной авиации.

Какими-либо техническими подробностями топ-менеджер, к сожалению, не поделился, но уточнил, что компетенции в этом направлении переданы в ПАО «Ил», развивающее идеи конструкторской школы Сергея Владимировича Ильюшина, что вполне предсказуемо.

Здесь стоит отметить, что военно-транспортная авиация не только активно применяется для переброски военной и специальной техники, а также личного состава армейских подразделений, но и помогает ликвидировать последствия стихийных бедствий и выполнение гуманитарных миссий в других странах.

Фото: Ростех

На сегодняшний день основной машиной парка военной-транспортной авиации является «транспортник» Ил-76МД-90А, который представляет собой весьма серьезную модификацию советской модели Ил-76.

В частности, Ил-76МД-90А наделен новыми силовыми установками, передовым бортовым оборудованием, переработанным профилем крыла, а также отличается повышенной дальностью работы и возросшей грузоподъемностью.Источник — Ростех