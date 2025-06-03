 

В России появится целая линейка транспортных самолетов

03.06.2025, 17:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Фото: Ростех

По словам первого заместителя главы «Ростеха» Владимира Артякова, специалисты российской авиационной отрасли уже приступили к работам по созданию линейки воздушных судов, как легкого, так и сверхтяжелого классов, предназначенных для военно-транспортной авиации.

Какими-либо техническими подробностями топ-менеджер, к сожалению, не поделился, но уточнил, что компетенции в этом направлении переданы в ПАО «Ил», развивающее идеи конструкторской школы Сергея Владимировича Ильюшина, что вполне предсказуемо.

Здесь стоит отметить, что военно-транспортная авиация не только активно применяется для переброски военной и специальной техники, а также личного состава армейских подразделений, но и помогает ликвидировать последствия стихийных бедствий и выполнение гуманитарных миссий в других странах.

Фото: Ростех

На сегодняшний день основной машиной парка военной-транспортной авиации является «транспортник» Ил-76МД-90А, который представляет собой весьма серьезную модификацию советской модели Ил-76.

В частности, Ил-76МД-90А наделен новыми силовыми установками, передовым бортовым оборудованием, переработанным профилем крыла, а также отличается повышенной дальностью работы и возросшей грузоподъемностью.Источник &#8212 Ростех




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Мнение: Шоколадница – ЗАВТРА!

03.06 / Мнение: Россия всех достала

03.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Аэродром Иваново после атаки дронов 01.06.2026

03.06 / Мнение «аналитика»: О реках и мостах… Почему целы переправы через Днепр?

03.06 / Мнение: Ленин про потакание русскому мужику

03.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Борец со Сталиным и Путиным не выступит в Ельцин-Центре

03.06 / Российские и китайские исследователи упростили добычу сланцевой нефти

03.06 / Мнение: Аналоговые люди

03.06 / Госдума одобрила закон об уголовной ответственности за дискредитацию учителей через пранки

03.06 / Мнение: Секс – это травмирующий опыт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика