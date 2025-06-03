 

Беглов разрешил петербуржцам не ходить на работу в дождливую погоду

03.06.2025, 17:33, Разное
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ «О порядке трудовой деятельности в неблагоприятных погодных условиях». Согласно документу, теперь работодатели обязаны предоставить жителям города на Неве оплачиваемый выходной в дождливую погоду.

«В дождь очень хорошо спать или заниматься домашними делами, но никак не работать. Разумеется, если человек хочет трудиться, то ему надо дать такую возможность, однако в иных случаях он имеет право на отдых», – сказал Беглов.

За нарушение законных прав петербуржцев работодателей ждёт штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения в течение одного года – обязательные работы сроком до 400 часов.

Контроль за выполнением новой нормы возложен на Трудовую инспекцию, в ближайшее время Смольный организует горячую линию, на которую граждане смогут сообщить и незаконных действиях своих руководителей. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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