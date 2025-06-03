Осуществлен подрыв опор Крымского моста. СБУ объявила об очередной спецоперации

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении очередной спецоперации по выводу из строя Крымского моста через Керченский пролив. В настоящее время мост в аварийном состоянии.

“Операция длилась несколько месяцев. Агенты СБУ заминировали опоры этого незаконного объекта. И сегодня, без жертв среди гражданского населения, в 4:44 утра первое взрывное устройство было активировано! Подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна – 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали. Фактически мост находится в аварийном состоянии”, – сообщается на сайте СБУ.

Отмечается, что глава СБУ Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование.

“Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022-м и 2023 годах. Поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой… Крымский мост – абсолютно законная цель, особенно учитывая то, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск. Крым – это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ”, – отметил Малюк.