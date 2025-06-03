Столкновение Андромеды и Млечного Пути оказалось не таким вероятным

Млечный Путь не одинок. В Местной группе, помимо двух гигантов — нашей Галактики и Андромеды, — находится еще около сто маленьких галактик. Скорее всего, немало тусклых соседей нам еще предстоит открыть. Все они гравитационно влияют друг на друга.

Ученые уже больше века знают, что Андромеда сближается с Млечным Путем со скоростью около ста километров в секунду. С появлением более точных данных наблюдений удалось рассчитать и «дату» встречи — примерно через пять миллиардов лет. Столкновение и слияние казались неизбежными.

В новом исследовании международная группа ученых смоделировала судьбу гигантов, используя новейшие данные, собранные космическими телескопами «Хаббл» и Gaia. Оказалось, вероятность слияния Андромеды и Млечного Пути не так велика, если учесть влияние небольших «соседей».

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По оценкам, на маленькие галактики приходится примерно четверть массы Местной группы. Тем не менее они оказывают существенное влияние на судьбу скопления, как показало новое моделирование.

В исследовании ученые моделировали системы из двух, трех и четырех тел. Симуляция взаимодействия лишь Андромеды и Млечного Пути дала те же результаты, что и прошлые расчеты, — высокую вероятность слияния. Это доказывает, что в ранее проведенных исследованиях не было ошибок — просто теперь у ученых появились более точные данные и возможность выполнять гораздо более сложные вычисления.

Добавление в расчеты Галактики Треугольник, третьей по массивности в Местной группе, повысило вероятность слияния гигантов. Участие четвертого члена, Большого Магелланового Облака, снизило шансы на формирование одной большой эллиптической галактики. Причина такого существовенного влияния — в его орбите.

Большое Магелланово Облако (БМО) — крупнейшая галактика-спутник Млечного Пути и четвертая по массивности в Местной группе. БМО небольшое — всего 15% от массы нашей Галактики. Зато его гравитационное влияние направлено перпендикулярно взаимодействию гигантов. В результате, Большое Магелланово Облако «сбивает» движение Галактики достаточно сильно, чтобы снизить вероятность слияния с Андромедой.

Смоделированные траектории движения гигантов Местной группы. Слева: при участии только Млечного Пути и Андромеды. Справа: при влиянии Галактики Треугольник и Большого Магелланова Облака / © Til Sawala et al. Nature Astronomy (2025)

Новейший прогноз такой: либо Андромеда и Млечный Путь столкнутся примерно через 8-10 миллиардов лет, либо они пронесутся мимо друг друга и продолжат независимое развитие. Эти два сценария почти равновероятны. Вероятность столкновения гигантов в течение пяти миллиардов лет, как предсказывалось ранее, оказалась меньше двух процентов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

«Эти результаты имеют большое значение для судьбы нашей Галактики. Ранее казалось, что ей предопределено слиться с Андромедой, сформировав исполинскую „Млечномеду”. Теперь есть шанс, что она избежит такой судьбы», — объяснила соавтор исследования Алис Дисон, профессор из Института вычислительной космологии при Даремском университете (Великобритания).

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В новом моделировании не учитывалась внутренняя структура галактик, возможные изменения массы и переменчивость распределения вещества. Также ученые не рассматривали влияние других объектов в Местной группе. Обновленные каталоги наблюдений Gaia позволят уточнить прогнозы.