Мультитул Geekey 2.0 объединяет более 15 инструментов вокруг обычной зажигалки

В стане мультитулов очередное пополнение. Компания Carve Dasign представила на Indiegogo инструмент Geekey 2.0 — обновленную версию своей прежней модели образца 2018 года Geekey. Тогда она объединяла в себе 13 функций в корпусе в виде ключа.

Разработчик новинки дизайнер Брэд Слайгер, по сути, изготовил чехол для стандартной мини-зажигалки Bic, вокруг которого компактно рассредоточено несколько необходимых в быту инструментов. К примеру, вынув из гнезда зажигалку, пользователь Geekey 2.0 получает в свое распоряжение свисток для подачи аварийных сигналов. Более того, погружая зажигалку в гнездо на разную глубину, можно изменять тональность свистка.

Надрезной наконечник — это средство для вскрытия упаковок. Здесь же отвертка с крестообразным и плоским шлицем, гнездо для установки различных сменных насадок и набор гаечных ключей.

С помощью Geekey 2.0 можно зачищать провода, регулировать натяжение велосипедных спиц, открывать бутылки и делать замеры, как линейкой. И это не все. Geekey 2.0 — это еще и трубогиб, и консервный нож, и инструмент для удаления скоб. Список можно продолжать.

Брэд Слайгер позаботился о том, чтобы зажигалка легко вставлялась и вынималась, и при этом плотно прилегала к стенкам гнезда, благодаря двум небольшим выступам. Размеры Geekey 2.0 (длина, ширина, толщина) 2.0 — 61 х 24 х 16 мм. На Indiegogo он доступен по цене $22, что составляет чуть менее половины от конечной розничной цены.

Источник — Geekey