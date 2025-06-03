 

Мультитул Geekey 2.0 объединяет более 15 инструментов вокруг обычной зажигалки

03.06.2025, 15:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В стане мультитулов очередное пополнение. Компания Carve Dasign представила на Indiegogo инструмент Geekey 2.0 — обновленную версию своей прежней модели образца 2018 года Geekey. Тогда она объединяла в себе 13 функций в корпусе в виде ключа.

Разработчик новинки дизайнер Брэд Слайгер, по сути, изготовил чехол для стандартной мини-зажигалки Bic, вокруг которого компактно рассредоточено несколько необходимых в быту инструментов. К примеру, вынув из гнезда зажигалку, пользователь Geekey 2.0 получает в свое распоряжение свисток для подачи аварийных сигналов. Более того, погружая зажигалку в гнездо на разную глубину, можно изменять тональность свистка.

Надрезной наконечник — это средство для вскрытия упаковок. Здесь же отвертка с крестообразным и плоским шлицем, гнездо для установки различных сменных насадок и набор гаечных ключей.

С помощью Geekey 2.0 можно зачищать провода, регулировать натяжение велосипедных спиц, открывать бутылки и делать замеры, как линейкой. И это не все. Geekey 2.0 — это еще и трубогиб, и консервный нож, и инструмент для удаления скоб. Список можно продолжать.

Брэд Слайгер позаботился о том, чтобы зажигалка легко вставлялась и вынималась, и при этом плотно прилегала к стенкам гнезда, благодаря двум небольшим выступам. Размеры Geekey 2.0 (длина, ширина, толщина) 2.0 — 61 х 24 х 16 мм. На Indiegogo он доступен по цене $22, что составляет чуть менее половины от конечной розничной цены.

Источник &#8212 Geekey




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Мнение: Шоколадница – ЗАВТРА!

03.06 / Мнение: Россия всех достала

03.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Аэродром Иваново после атаки дронов 01.06.2026

03.06 / Мнение «аналитика»: О реках и мостах… Почему целы переправы через Днепр?

03.06 / Мнение: Ленин про потакание русскому мужику

03.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Борец со Сталиным и Путиным не выступит в Ельцин-Центре

03.06 / Российские и китайские исследователи упростили добычу сланцевой нефти

03.06 / Мнение: Аналоговые люди

03.06 / Госдума одобрила закон об уголовной ответственности за дискредитацию учителей через пранки

03.06 / Мнение: Секс – это травмирующий опыт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика