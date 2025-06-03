Госуслуги запускают сервис «Госгарем»

Для преодоления демографического кризиса портал Госуслуги объявил о запуске в 2025 году нового сервиса «Госгарем», который позволит гражданам легально увеличивать

количество жён в зависимости от их социального рейтинга и вероисповедания.

Минимальное число супругов в Семейном кодексе станет переменной величиной,

регулируемой индивидуально.

Согласно поправкам в семейный кодекс, которые узаконят после пилотного запуска сервиса «Госгарем», граждане смогут добровольно увеличивать количество

жен через портал Госуслуги. При этом те, кто не захочет пользоваться этой

возможностью, получат дополнительных жён в нагрузку в соответствии с рекомендуемым их количеством в каждом регионе страны, установленным законодательно с правом пересмотра количества в течение года. Каждая последующая жена

будет доступна к регистрации строго после предоставления справки о

беременности предыдущей супруги.

«Это решение направлено на стимулирование рождаемости и создание условий для

демографического роста страны. Мы стремимся обеспечить равноправие между всеми

супругами, при этом каждая жена будет иметь полноценное право на дополнительный материнский

капитал и имущество мужа», — сообщил руководитель портала Госуслуги Максим Соколов.

Особое внимание в сервисе уделяется механизму назначения любимой жены. По правилам,

гражданин сможет назначать любимую жену не более чем на одни сутки в течение

месяца. Это сделано для поддержания гармонии в семье и обеспечения

равноправия между всеми супругами. Для предотвращения разводов вводится

значительная госпошлина в размере 1 миллиона рублей. Это позволит

минимизировать случаи расторжения брака и сохранять семьи для воспитания детей.

—