Госуслуги запускают сервис «Госгарем»
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Для преодоления демографического кризиса портал Госуслуги объявил о запуске в 2025 году нового сервиса «Госгарем», который позволит гражданам легально увеличивать
количество жён в зависимости от их социального рейтинга и вероисповедания.
Минимальное число супругов в Семейном кодексе станет переменной величиной,
регулируемой индивидуально.
Согласно поправкам в семейный кодекс, которые узаконят после пилотного запуска сервиса «Госгарем», граждане смогут добровольно увеличивать количество
жен через портал Госуслуги. При этом те, кто не захочет пользоваться этой
возможностью, получат дополнительных жён в нагрузку в соответствии с рекомендуемым их количеством в каждом регионе страны, установленным законодательно с правом пересмотра количества в течение года. Каждая последующая жена
будет доступна к регистрации строго после предоставления справки о
беременности предыдущей супруги.
«Это решение направлено на стимулирование рождаемости и создание условий для
демографического роста страны. Мы стремимся обеспечить равноправие между всеми
супругами, при этом каждая жена будет иметь полноценное право на дополнительный материнский
капитал и имущество мужа», — сообщил руководитель портала Госуслуги Максим Соколов.
Особое внимание в сервисе уделяется механизму назначения любимой жены. По правилам,
гражданин сможет назначать любимую жену не более чем на одни сутки в течение
месяца. Это сделано для поддержания гармонии в семье и обеспечения
равноправия между всеми супругами. Для предотвращения разводов вводится
значительная госпошлина в размере 1 миллиона рублей. Это позволит
минимизировать случаи расторжения брака и сохранять семьи для воспитания детей.
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