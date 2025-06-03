Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1196-й день войны

Минобороны РФ 3 июня 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделения группировки войск “Север” в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Сумской области. Нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Юнаковка, Корчаковка, Искрисковщина и Садки Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожено два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Петровка Харьковской области, Волчий Яр, Ямполь и Торское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Никифоровка, Пазено и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 250 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новониколаевка, Новоэкономическое, Яблоновка, Новоторецкое, Алексеевка, Петровское и Полтавка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 535 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и шесть артиллерийских орудий. Подразделения группировки войск “Восток” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Толстой, Поддубное Донецкой Народной Республики, Малиновка и Полтавка Запорожской области. ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Криница, Каменское, Степовое Запорожской области и Никольское Херсонской области. Противник потерял свыше 75 военнослужащих, 13 автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы и разведки, а также склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию радиоэлектронной промышленности, цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их запуска и хранения, складам боеприпасов и военного имущества, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142-х районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 61207 беспилотных летательных аппаратов, 609 зенитных ракетных комплексов, 23729 танков и других боевых бронированных машин, 1565 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25636 орудий полевой артиллерии и минометов, 36400 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, “спецоперация” на территории Украины и “спецоперация” в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми более 109600 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).