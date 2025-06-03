Противозачаточные таблетки в три раза повысили риск криптогенного инсульта

Результаты научной работы, в которой авторы пришли к тревожным выводам, представили на майской конференции Европейской организации по исследованию инсульта (European Stroke Organization Conference, ESOC).

Ранее ученые уже находили связь между приемом КОК и риском инсульта, но в новой статье специалисты сделали акцент на криптогенном, то есть инсульте с неясной этиологией. По некоторым оценкам, на этот тип приходится до 40% инсультов у людей молодого возраста, причем чаще он бывает у женщин. Детальнее разобраться в факторах риска, связанных с полом, взялась группа исследователей во главе с неврологом Мине Сезгин (Mine Sezgin) из Стамбульского университета (Турция).

Ученые использовали данные международного исследовательского проекта SECRETO, посвященного изучению криптогенного ишемического инсульта (КИИ). В своей работе медики сопоставили 268 женщин 18-49 лет, перенесших КИИ, и столько же их здоровых сверстниц из 14 европейских стран. Среди участниц первой группы комбинированные оральные контрацептивы принимали 66 человек, а в контрольной группе их употребляли 38 женщин.

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Анализ с поправкой на возраст, сопутствующие болезни и факторы, включая гипертонию, мигрень с аурой, абдоминальное ожирение и курение, показал, что прием КОК коррелировал с трехкратным повышением риска криптогенного инсульта. Большинство употреблявших КОК принимали препараты на основе этинилэстрадиола (искусственный аналог женского полового гормона эстрогена) со средней дозировкой 20 микрограммов. Реже фигурировали другие варианты эстрогена — эстрадиол гемигидрат и эстрадиол валерат.

По словам авторов, для выяснения, меняется ли степень риска в зависимости от типов препаратов, нужны дополнительные, более масштабные исследования. Также планируется подробнее изучить биологические и генетические механизмы в основе выявленной связи между инсультом и КОК. Пока же специалисты рекомендовали врачам осторожнее назначать комбинированные оральные контрацептивы женщинам с сосудистыми заболеваниями и тем, кто ранее уже перенес ишемический инсульт.

Ученые не впервые предупреждают о возможных последствиях для здоровья при использовании гормональных контрацептивов. В другом исследовании, вышедшем в журнале BMJ в феврале 2025 года, специалисты установили, что применение средств с синтетическим эстрогеном и прогестагеном может увеличивать риск сердечных приступов и инсультов.

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Проанализировав данные более 2 миллионов жительниц Дании, авторы установили, что прием КОК вдвое повышал вероятность инфаркта миокарда и ишемического инсульта. При использовании вагинальных колец соответствующие риски возрастали в 3,8 и 2,4 раза. Опасные корреляции обнаружили и с другими видами комбинированных контрацептивов. Единственным исключением стали внутриматочные системы на основе только прогестина (синтетического прогестагена).

Хотя цифры настораживают, исследователи подчеркнули, что абсолютный риск таких побочных эффектов все же небольшой. К примеру, специалисты подсчитали, что в соответствии с результатами на каждые 4760 женщин, принимающих КОК, может приходиться один дополнительный случай инсульта в год и один дополнительный инфаркт миокарда на каждые 10 000 женщин за год использования.

Тем не менее, учитывая популярность таких средств, врачам рекомендовали тщательнее взвешивать все «за» и «против» при назначении гормонального метода контрацепции. Ранее прием КОК также связывали с депрессией и анатомическими изменениями в мозге женщин.