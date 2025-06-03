К своему 10-летию Google Photos получит два новых ИИ-инструмента

Сервису Google Photos исполняется 10 лет, в честь этого в версии для Android анонсировано появление двух инструментов редактирования, которые ранее считались эксклюзивными для смартфонов Google Pixel. Оба основаны на использовании ИИ-технологий — и это помимо функции Auto Frame, которая осуществляет кадрирование фотографий, применяя ИИ-генерацию для создания несуществующих кадров.

Инструмент Reimagine может добавить на картинку второстепенные, но важные для восприятия детали. Например, нарисовать разноцветную листву на осеннем пейзаже или тщательно выписать травинки на лужайке вместо безликого зеленого фона. Иной раз результат настолько реалистичен, что заставляет усомниться в правильности воспоминаний, если речь идет о памятном снимке. В связи с чем Google начала помечать такие отредактированные картинки водяными знаками.

Второй инструмент называется AI Enhance и предназначен для автоматического редактирования изображения в соответствии с текущими настройками. Он создает сразу три варианта кадра, чтобы пользователь мог оценить разные подходы и выбрать тот, что ему нравится. Это ускоряет и упрощает процесс редактирования — особенно в случае, если конечная цель изначально не совсем ясна.

Google также упростил обмен альбомами. Теперь вы можете сгенерировать QR-код, который содержит ссылку на ваш альбом. Их можно переслать друзьям или выложить в настройках группы.Источник — Google