Собянин открыл первый в России центр реабилитации скуфов

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый на территории России медицинский центр для реабилитации граждан, страдающих скуфизмом. Планируется, что до конца года как минимум тысяча столичных скуфов пройдёт курс лечения и станут полноценными членами общества.

«К сожалению, деструктивная пропаганда коллективного Запада сделала многих наших мужчин скуфами. Они не следят за своим здоровьем и внешним видом, страдают вредными привычками, но при этом осознают всю глубину своего падения. Наш долг – спасти этих людей», – сказал столичный мэр.

Базовый курс реабилитации скуфа предполагает госпитализацию на месяц, в течение которого с пациентом будут работать терапевты, психиатры, наркологи и другие специалисты. Больным будут предложены несколько программ трудотерапии и обучения, с возможностью последующего трудоустройства.

Если столичный опыт борьбы со скуфизмом будет признан удачным, то аналогичные центры могут быть открыты в каждом областном центре. По оценкам экспертов, в настоящий момент число скуфов в России составляет 10-12 млн человек.

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