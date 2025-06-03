Собянин открыл первый в России центр реабилитации скуфов
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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый на территории России медицинский центр для реабилитации граждан, страдающих скуфизмом. Планируется, что до конца года как минимум тысяча столичных скуфов пройдёт курс лечения и станут полноценными членами общества.
«К сожалению, деструктивная пропаганда коллективного Запада сделала многих наших мужчин скуфами. Они не следят за своим здоровьем и внешним видом, страдают вредными привычками, но при этом осознают всю глубину своего падения. Наш долг – спасти этих людей», – сказал столичный мэр.
Базовый курс реабилитации скуфа предполагает госпитализацию на месяц, в течение которого с пациентом будут работать терапевты, психиатры, наркологи и другие специалисты. Больным будут предложены несколько программ трудотерапии и обучения, с возможностью последующего трудоустройства.
Если столичный опыт борьбы со скуфизмом будет признан удачным, то аналогичные центры могут быть открыты в каждом областном центре. По оценкам экспертов, в настоящий момент число скуфов в России составляет 10-12 млн человек.
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