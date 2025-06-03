 

Генштаб ВСУ – данные о потерях армии РФ на 1196-й день войны. Заявлено о ликвидации 12 самолетов

03.06.2025, 13:30, Новости дня
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 3 июня 2025 года опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля 2022 года). Идет 1196-й день войны, учтены данные за предыдущий день.

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:

личный состав – 990800 (+1100) чел

самолеты – 384 (+12) – очевидно, учтены самолеты, уничтоженные на российских авиабазах в результате операции СБУ “Паутина”

вертолеты – 336 (+0)

танки – 10881 (+7)

бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 22671 (+8)

артиллерийские системы – 28623 (+48)

системы ПВО – 1176 (+1)

реактивные системы залпового огня – 1402 (+1)

крылатые ракеты – 3271 (+0)

автомобильная техника, включая бензовозы – 50607 (+145)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 38748 (+126)

катера/корабли – 28 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

спецтехника – 3905 (+0)

В отчеты генштаба ВСУ не всегда попадают данные о российской авиатехнике и морских судах, уничтоженных или поврежденных в результате диверсий за пределами Украины.

Власти РФ утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми более 109600 человек (по известным именам) или около 165 тысяч (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель “до 100 тысяч” военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).




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