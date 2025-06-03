 

Пресс-секретарь Госдепартамента при Байдене – “Израиль совершает в Газе военные преступления”

03.06.2025, 12:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мэтью Миллер, который при администрации Джо Байдена занимал пост пресс-секретаря Государственного департамента США, в интервью телеканалу Sky News обвинил Израиль в совершении военных преступлений в секторе Газы.

Отвечая на вопрос, почему раньше он утверждал обратное, Миллер ответил: “Пресс-секретарь не говорит за себя, он излагает позицию президента, администрации. Теперь, когда я не на официальной должности, я могу излагать свое собственное мнение”.

Он также признал, что в руководстве администрации были разногласия, в том числе, касающиеся отношений между Израилем и США. “Разногласия были все время. Были серьезные, были не очень”, – заявил он, комментируя слухи о спорах между Байденом и государственным секретарем Энтони Блинкеном.

Одним из спорных вопросов Миллер назвал поставки Израилю 2000-фунтовых бомб. “Администрация обсуждала прекращении поставок вооружений. Мы не верили, что в Газе эти бомбы будут использованы подобающим образом”, – заявил он.

По словам чиновника, были задержки и с другими боеприпасами – пока Израиль не соглашался на выдвинутые администрацией условия их применения. Миллер также дал рассказал, что США и их союзники нередко знали о замыслах и решениях руководства ХАМАСа.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Землетрясение способствовало массовому побегу из тюрьмы в Пакистане

03.06 / Партия Герда Вилдерса покинула правящую в Нидерландах коалицию

03.06 / Экипаж рейса “Эль-Аль” объявил о чрезвычайной ситуации на подходе к аэропорту Барселоны

03.06 / Россия передала Украине меморандум с неприемлемыми условиями

03.06 / Президент Трамп – “США не позволят Ирану обогащать уран”

02.06 / Террорист из Колорадо планировал нападение на евреев более года – он ждал, пока дочь окончит школу

02.06 / Конгрессмен-еврей призывает депортировать подозреваемого в теракте в Колорадо и его семью

02.06 / Жертвами наводнения в Нигерии стали более 200 человек, 500 пропали без вести

02.06 / Завершился второй раунд украинско-российских переговоров в Стамбуле

02.06 / Вулкан Этна выбросил огромное облако пепла

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика