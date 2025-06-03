 

Немецкий чиновник, попытавшийся выселить мигрантов из своего дома, снят с поста омбудсмена

03.06.2025, 11:33, Разное
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Представитель ФРГ в Еврокомиссии Герхард Флюгельрад лишился должности уполномоченного по правам человека после того, как выяснилось, что он пытался выселить из своего собственного дома группу беженцев.

Инцидент произошел после того, как политик, обнаружил, что предоставленное им ранее временное убежище затянулось на неопределённый срок, а сами жильцы начали перепланировку комнат без согласования.

По словам соседей, конфликт достиг апогея, когда чиновник попытался заменить замки на входной двери, однако столкнулся с организованным сопротивлением со стороны мигрантов, которые, как оказалось, досконально изучили европейское законодательство о правах арендаторов. В ходе словесной перепалки, переросшей в потасовку, один из беженцев, представившийся юристом-международником, зачитал Флюгельраду выдержки из Европейской конвенции по правам человека, после чего вызвал полицию.

В результате проведенного расследования выяснилось, что омбудсмен допустил «серьёзное нарушение этических норм», а его действия подрывают доверие к европейским институтам. Он был немедленно отстранён от занимаемой должности, а вместо него на высокий пост был назначен тот самый юрист-международник из числа мигрантов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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