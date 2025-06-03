Мнение: Как конкретно честному бизнесу вредят юридические адреса

Артемий Фирсов пишет, что законопроект по отмене юридических адресов в Госдуме провалили правильно, так как он был сырым (ссылка). Полагаю, это действительно так: юридические адреса надо заменять на что-нибудь надёжное. Например, на личный кабинет в Налоговой, благо он и так уже у всех есть.

Напомню, сейчас каждая фирма обязана где-то сидеть физически, причём не абы как, а в соответствии с определёнными правилами. Требование бессмысленное, жестокое и унизительное. Аналогичным образом можно было бы потребовать от предпринимателей получать ежегодно по три удара кнутом: пользы для государства никакой, зато бюрократам приятно. Обыватели тоже довольны: «хорошо, что предпринимателей кнутом бьют, только так можно защитить нас от жуликов, которые фирмы-однодневки создают».

Мне писали в прошлый раз, что отменять юридические адреса никак нельзя, так как у Т-Банка нет офиса, и у продавцов на маркетплейсах тоже нет офисов, так что клиентам прийти поскандалить некуда. Я открою тайну: у Т-Банка был и есть юридический адрес, равно как и у всех остальных фирм в России. Но вот только почему-то наивным клиентам их ляхи не помогли…

Практикующий юрист, Олег Корнейчук, рассказывает, в какую головную боль выливаются юридические адреса для нормального бизнеса. Процитирую его рассказ, добавив от себя, что тут перечислена только небольшая часть наносимого вреда (ссылка):

По замыслу чиновников юридический адрес служит фильтром от жуликов. В реальной жизни на момент регистрации ООО-шки юридический адрес непроверяем. Фирмы ещё нет — она не зарегистрирована, не имеет расчётного счета, не имеет печати и не может заключить договор аренды офиса.

Как в этом случае выходят из ситуации? Фирма приходит в офисный центр и берёт там гарантийное письмо (ещё один атавизм), в котором офисный центр гарантирует будущей фирме предоставление офиса по указанному адресу. К письму прилагается копия свидетельства на недвижимость, согласно которому офисный центр реально владеет указанным помещением. После этого Налоговая безо всяких проверок (напоминаю, фирмы ещё нет, она не сидит по указанному адресу) регистрирует ООО-шку. Куда дальше садиться новоиспеченному юридическому лицу — его дело. Он может и не появиться в офисном центре, и никто его там искать не будет. Вот вам ООО-шка с липовым юридическим адресом. Причем все шаги сделаны строго по действующему законодательству и в соответствии с практикой действий Налоговой.

А теперь переходим к проверкам. Если фирма меняет юридический адрес, вариантов два.

Вариант 1. Люди действительно сняли новый офис и решили это дело узаконить. Так-то оно сто лет в обед никому не упиралось. Часто на документах так и пишут: юридический адрес такой-то, фактический адрес другой. Но тут почему-то решили, что надо сменить юридический адрес официально.

Теперь готовьтесь. На новом офисе должна быть табличка, и в момент визита инспектора там должен лично присутствовать директор с паспортом. Инспектор приходит проверять новый адрес в 100 процентов случаев. Ходят инспекторы обычно с утра и в первую неделю, как подали документы в Налоговую. Никакие секретари, заместители и прочий персонал инспектора не удовлетворят. Ему нужен лично директор, при этом с печатью (!) для подтверждения факта смены адреса. Если инспектор добрый, то если вам приспичило выпить кофе в заведении напротив, или если вы вышли покурить, минут пять он может подождать. Конечно, если вместо вас на месте будут ваши сотрудники, которые инспектора уговорят. Во всех остальных случаях — клеймо «недостоверка», и у фирмы неприятности.

Вариант 2. Допустим, вы купили ООО-шку. Это бывает, например, когда требуется фирма с «историей». Будете смеяться, но многие поставщики реагируют на «стаж» фирмы, и с новым юридическим лицом категорически не желают иметь никаких дел, во избежание. Также это считается положительным фактором при заключении госконтрактов. Ещё иногда на фирму оформлена редкая лицензия, которую надо получать год, а то и более. Дешевле не тратить этот год, а сразу купить готовую ООО-шку с лицензией, иногда за солидные деньги. Дальше купленной фирме немедленно меняют юридический адрес на другой. В этом случае к вам опять придёт инспектор из Налоговой, поэтому опытные руководители на несколько дней усаживают себя в офисе на цепь, все встречи переносят в свой офис, все командировки отменяют.

На практике (тут разница по регионам) сразу фирму Налоговая не сливает. Обычно инспектор может «не попасть» на директора до двух раз. В этом случае в ЕГРЮЛ смена юридического адреса «не проходит», и фирма пишет письмо в Налоговую, что мы действительно те самые, и действительно сидим в офисе № 13 по Кривоколенному переулку. Пакет документов на смену юридического адреса подается повторно, а далее смотри выше. Садимся, протираем табличку, звоним собственнику помещения, чтобы он подтвердил (к нему могут зайти), готовим документы по аренде офиса и на лоб приклеиваем распечатанную платежку на уплату аренды. Проверено, это помогает.

Ещё вспомнил забавную ситуацию с юридическим адресом при ликвидации ООО-шки. Их часто ликвидируют, потому что уже не нужна, деятельности не ведёт, и за неё несколько лет сдают пустые балансы. Бывает, что хоронят в профилактических целях через 2-3 года деятельности. Я такую практику всецело одобряю и рекомендую клиентам. В нынешних условиях «прилететь» может откуда угодно, даже если ты святой человек и не мыслишь как-то химичить с налогами и отчётностью.

Косячником-«однодневкой» может оказаться твой поставщик, о чём ты понятия не имел, но теперь будешь расхлёбывать это дело полной ложкой. Проще говоря, тебе от него НДС на возмещение не поставят, и ты по факту сразу окажешься должен бюджету.

Но это мы отвлеклись. Высший орган фирмы может в любое время принять решение о своей ликвидации. У ООО-шки высший орган — общее собрание, которое при принятии решения о ликвидации назначает ответственного ликвидатора. В отличие от финансового управляющего при банкротстве, ликвидатору не нужны ни корки СРО, ни даже юридическое образование. Его задача — ходить по кабинетам и сдавать отчётность, что с приходом интернета и ЭЦП стало гораздо проще. Но!

Тут нас опять ждет старый добрый адрес. Юристы, которые занимаются добровольной ликвидацией, знают фишку. Как только ООО-шка подает форму на ликвидацию и оплачивает публикацию в «Вестнике», к ней немедленно едет инспектор «проверить сведения о нахождении по юридическому адресу». С одной стороны, дурдом. Фирма сама подала на ликвидацию. И зачем ей сидеть в офисе, если она уже давно деятельность не ведет? Тем не менее фирму не ликвидируют, если у неё «проблемы с юридическим адресом». Поэтому фирме при ликвидации обязательно меняют юрадрес. Профессионалы даже глумятся над Налоговой: сотрудник-ликвидатор снимает 2 квадратных метра прямо у юридической фирмы, где работает. Он сидит за столом, на котором стоит табличка ООО «Икс», и такая же табличка висит на двери. Иногда их там даже несколько. И у инспектора спрашивают, какое ему ликвидируемое ООО надобно?

Дурь, потому что ликвидатору совершенно нет никакой необходимости в офисе. Он даёт публикацию о ликвидации, ждёт претензий по долгам от кредиторов, и если их нет — сдаёт промежуточный, а потом ликвидационный баланс. Всё это делается дома или у бухгалтера по аутсорсу.