 

Партия Герда Вилдерса покинула правящую в Нидерландах коалицию

03.06.2025, 10:45, Новости дня
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Лидер нидерландской Партии свободы Герд Вилдерс сообщил, что эта партия покидает правящую коалицию из-за разногласий в миграционной политике. Тем самым премьер-министр Дик Схоф лишился парламентского большинства.

Вилдерс, чья партия заняла первое место на прошедших в ноябре 2023 года парламентских выборах, потребовал полного прекращения миграции, депортации сирийских беженцев и закрыть убежища для мигрантов. Эти требования не встретили понимания у других членов коалиции.

Напомним, что из-за разногласий между потенциальными партнерами коалицию удалось сформировать только летом 2024 года. Правительство затруднялось с проведением последовательной политики не только в области миграции, но и оборонных расходов.




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