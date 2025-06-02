Мнение: Сегодня в Китае, через 2-3 года — в России

Блогер Алексей Райсих периодически выкладывает зарисовки из жизни китайских горожан. Китай — самая технологически развитая страна мира, которая на много лет опережает Запад и как минимум на 2-3 года обгоняет Россию. (Я сейчас не про лабораторные эксперименты, а про массовые технологии, которые доступны каждый день рядовым гражданам со средним достатком).

Полагаю, техника и сервисы, которые китайцы используют в 2025 году, придут к нам в ближайшие несколько лет. Вот несколько примеров из блога, который я упомянул выше:

1. Автомобиль Лисян Л9 автоматически паркуется. Водитель выходит из машины, нажимает на кнопку, машина самостоятельно маневрирует на уютное парковочное место (ссылка). Конкретно этот Лисян стоит недёшево, однако, насколько я знаю, в машинах втрое дешевле автопарковку тоже уже ставят.

2. В скоростном поезде можно заказывать еду со станций, на которых поезд делает остановки. Переведём на наши реалии. Сапсан едет из Москвы в Петербург. Делаешь заказ, и в Твери горячую пиццу заносят тебе прямо в вагон (ссылка).

3. Обычный номер в обычном отеле. В дверь звонит робот-тумбочка. Открываешь дверь, робот распахивается, внутри робота — обед (ссылка).

4. Покупаешь недорогой китайский автомобиль на условиях пожизненной гарантии. Проходит четыре года, пробег 125 тысяч километров. Ожидание: гарантия закончилась, батарея скоро сдохнет, автомобиль разваливается на части, запчастей нет. Реальность: в сервисе очередной раз проводят бесплатное ТО, бесплатно меняют расходники, здоровье батареи 97%. Ещё бесплатно ставят в паркинге у дома зарядное устройство, которое клиент не стал забирать из салона 4 года назад (ссылка).

Скоро всё то же самое будет и у нас… не исключено, что даже гарантию на китайские автомобили тоже будут давать пожизненную, так как капиталистическую конкуренцию никто не отменял. Лично я с особенным интересом буду следить за беспилотниками. Широкое распространение роботакси, массовые увольнения таксистов и связанная с этим перетряска общества наверняка начнутся именно с Китая.