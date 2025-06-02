Личное: “Обаятельный чертенок”

Прежде чем разобраться с перекрестными фокусами, и вообще с управлением фокусом в общении, нам необходимо вспомнить, что такое лаз в голову, как появляется и почему так вреден.

Пока есть привычка к лазам в голову, направить фокус на партнера не получится, фокус все время будет устремляться через лаз в его голову.

А лаз в голову – это тот же фокус на себе, точнее на своих проекциях. К партнеру лаз в голову не имеет никакого отношения, это ваши мысли и эмоции, которые вы приписываете ему.

Лаз в голову – это хоть и следствие плохих границ, но в большей степени просто привычка. Если отвыкнуть лазить в голову, границы станут лучше и станет проще направлять фокус на партнера. При этом отказаться от лазов в голову проще, чем убрать баги, достаточно научиться замечать, когда вы лезете в голову и останавливать себя.

Давайте посмотрим в этом письме, как через лаз в голову начинается неадекватный рост фигуры и возникает дисбаланс. Хотя мы много раз это видели в письмах, посмотрим еще раз.

uraniaastro

Здравствуйте, Эволюция!

Год назад в мой отдел пришел молодой красивый парень. Его зовут Т. Он младше меня на 10 лет. И его рабочее место было рядом с моим.

Т. оказался еще и очень обаятельным парнем, открытым, немного хулиганистым, с прикольным чувством юмора. Мы быстро сдружились, много разговаривали обо всем на свете, шутили, сплетничали, поддерживали и подбадривали друг друга. Т. говорил мне много комплиментов, восхищался мной в каких-то ситуациях. Часто говорил громко, чтобы слышали коллеги. Это было ооочень приятно. Тем более все звучало предельно искренне.

Я платила ему той же монетой и тоже совершенно искренне. Мне хотелось с ним дружить и смеяться вместе с ним.

(Здесь три лаза в голову, несущественные на первый взгляд, но вредные. Во-первых, “говорил громко, чтобы слышали коллеги” – мотив героя. Во-вторых, “той же монетой” платила автор и ей “хотелось дружить”, то есть она видит через лаз в голову его цель. В-третьих, она уверена в искренности, “предельно искренне”, “тоже совершенно искренне”, причем под искренностью она понимает спонтанность, непринужденность. Хотя сам контекст ситуации говорит, что цель героя скорее всего иная. Он на 10 лет моложе, новичок, нуждается в наставнике и посажен рядом с автором, а по характеру громкий, яркий и общительный. Пока, на начало письма, в поведении героя невозможно разглядеть ничего эксклюзивного и романтического по отношению к автору. Но она уже видит, через лаз в голову, поэтому его фигура становится теплее и теплее, несоразмерно и быстро растет)

Хотя я обращала внимание, что для новенького и младшенького он перебарщивает с восхищениями и много на себя берет, так как вряд ли он может давать такую восторженную оценку моей рабочей деятельности.

Т. фортуна не обделила. У него красивая внешность, отличное образование, своя недвижимость в хорошем районе, нужные связи и как будто все есть и все хорошо. Во всем этом я ему уступала.

Все его достоинства я отнесла к фортуне, потому что все было внешним, все дали родители.

Мне так в жизни не повезло.

Т. был довольно откровенен со мной. Рассказывал о детстве, о родителях, каких-то жизненных ситуациях, показывал фотки с семьей, друзьями.

Такое наше взаимодействие продолжалось где-то месяцев пять. И тут мне стало казаться, что Т. стал переводить наше общение в более романтическое русло: дотрагивался до меня, как-то по-другому смотрел, наши разговоры стали все больше походить на флирт. И мои глаза начала заволакивать дымка.

(Так как фигура героя уже большая и горячая, легко предположить, что автор и сама смотрит “по-другому”, тянется к прикосновениям и разговоры с ее стороны все больше походят на флирт. Это тот момент, который всегда очень сильно искажен при одностороннем росте фигуры, всем таким влюбленным мерещатся намеки, особые взгляды и флирт. Тогда как никаких конкретных предложений и действий нет. Лаз в голову в таких случаях помогает придать всему незначительному особый смысл и мотив)

Я осознала, что жду от него более серьезных действий, например, сходить вместе на обед (кстати, ни разу вместе не ели), в кино, кафе… Но действий не было.

(Обычно в подобных письмах на этом моменте многие авторы начинают подозревать героев в манипуляциях. Те все время посылают какие-то импульсы, знаки, токи, но ничего не делают, провоцируя авторов на решительные действия. Это один из самых опасных лазов в голову)

Тут как раз ему подписали заявление на отпуск. Он собирался уезжать отдыхать. И в последний день Т. в разговоре упоминает невзначай женское имя. Я спросила, кто это. Он заулыбался и сказал “девочка”. Я тогда уже была убеждена в его если не влюбленности, то большой симпатии ко мне, и посчитала это все его провокацией меня на ревность. Я даже что-то съязвить хотела, хорошо, промолчала. И проводила его нежными теплыми словами. Такие же услышала в ответ.

(Вот и здесь автор сделала вывод о провокации на ревность. Диссонанс между воображаемым отношением героя и реальным такой большой уже, что лаз в голову становится необходим, без него ничего понять нельзя и никак нельзя соединить противоречивые части)

По возвращении из отпуска стало понятно, что “девочка” отдыхала вместе с ним. И “девочка” стремительно превратилась сначала в его девушку, а потом и в невесту. В дальнейшем Т. сказал, что они уже 2 года живут вместе и планируют свадьбу.

Блин, я была в шоке. Когда Т. впервые упомянул ее в разговоре как свою девушку, он подскочил со стула, сильно улыбался, ходил вокруг меня и внимательно на меня смотрел. Он как будто ликовал в этот момент.

(Сложно сказать, что было на самом деле. Может быть герой чувствовал неловкость и его “ликование” было нервным смехом в ответ на досаду автора, а может быть не было никакого ликования, он вел себя обычно. В любом случае нам понятно, что ничего садистического в его действиях не было, а автор описывает именно это. И это очень опасный трюк короны, потому что вообразив подобное, можно уйти в дебри иллюзий еще дальше и вступить в схватку с воображаемым влюбленным хищником)

Очень хочется верить, что мое лицо не выдало отчаяния. Я себя чувствовала полной дурой.

За все время, которое мы общались, он ни разу не сказал про нее. Если показывал фотки, то только себя, с друзьями или родственниками. Если мило говорил с кем-то по телефону, то всегда уточнял, что это с мамой или бабушкой. Хотя я никогда не интересовалась.

С того момента я прикрутила флирт. А он продолжал как ни в чем не бывало. Но стал постоянно разговаривать по телефону со своей невестой при мне, называл ее любимой, нежности всякие говорил. А мне приходилось это слушать, сидеть рядом и пытаться сохранить лицо.

Тем временем, прошло уже более полугода с момента его прихода к нам, и я стала понимать, что этот парень не любит работать. Он практически ничего не делал и не проявлял никакого интереса. Задачи игнорировал, и ему сходило с рук, потому что Т. обаятельный чертенок. Раньше, конечно же, я активно впрягалась ему помогать, объяснять. А он активно поддерживал мой энтузиазм. В принципе, огромный кусок его работы я взяла на себя. Друзья же.

(Здесь, в общем-то, обрисован фактический мотив, почему герой говорил восторженные комплименты, почему он активно общался и даже почему он на всякий случай не упоминал про девушку. Автор опекала героя по работе и много помогала ему. Но удивительно, что такой простой и такой очевидный мотив раньше не приходил ей в голову, а приходили в голову мысли о его влюбленности. Почему?)

Еще я поняла, что он довольно поверхностный человек. Легко дает обещания, которые никто и не просил, но ничего не делает. Это не только я поняла, но и коллектив стал над ним подсмеиваться.

В общем, еще где-то полгода после изменения его статуса на жениха я продолжала также работать рядом с ним. Меня качало. Иногда я не верила, что такой дружелюбный парень мог так со мной поступить. Казалось, он просто специально вызывает во мне ревность. Потом разворачивало в другую сторону, и я его ненавидела.

(Женщины очень часто пользуются обаянием, когда хотят помощи и поддержки коллег мужского пола, особенно рангом выше. Мужчины пользуются реже, но в любом случае это нельзя считать подлыми приемами. Все люди используют эмпатию, навыки коммуникации и обаяние, чтобы выстраивать деловые отношения. Это сейчас называют эмоциональным интеллектом и софт скиллами)

Я постоянно думала об уходе. И тут мне поступило предложение перевестись в другое подразделение. Я согласилась. Сказала Т. Он, как показалось, неприятно удивился, спросил “почему?”. Я промямлила что-то. И разговор свернулся. Только перед самым моим уходом он сказал какие-то милые слова. А так молчал.

Я перевелась.

Мне виделось освобождение, что, наконец, придет новая, другая жизнь. Но с работой не повезло. Рабочие обязанности оказались скучными, не такими, как я думала, меня обманули по условиям, в том числе финансовыми. С коллективом тоже не сложилось.

Я сильно скучаю по старой работе, по прежнему коллективу. Там было намного интереснее, сложнее в разы, но интереснее.

И за это я виню Т. Из-за него пришлось уйти.

Он иногда звонит, что-то спрашивает. Тоже собирается переводиться в другое подразделение и приглашает меня идти вместе с ним.

(Как вы думаете, друзья, у героя есть косяки перед автором? И если да, в чем они заключаются?)