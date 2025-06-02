Рупор кремлевской пропаганды: Президентом Польши стал Навроцкий

В Польше на выборах президента победил известный русофоб, фальсификатор истории и поддержанный Трампом ультраправый Навроцкий.

Из особенностей – аж кушать не может как не любит бандеровцев за Волынскую резню и выступает против членства Украины в НАТО. Очевидно, добавит головной боли брюссельским глобалистам.

В России Навроцкий находится в розыске за снос памятников советским солдатам.

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Источник: Colonel Cassad

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