 

Рупор кремлевской пропаганды: Президентом Польши стал Навроцкий

02.06.2025, 20:20, Разное
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В Польше на выборах президента победил известный русофоб, фальсификатор истории и поддержанный Трампом ультраправый Навроцкий.

Из особенностей – аж кушать не может как не любит бандеровцев за Волынскую резню и выступает против членства Украины в НАТО. Очевидно, добавит головной боли брюссельским глобалистам.

В России Навроцкий находится в розыске за снос памятников советским солдатам.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках




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