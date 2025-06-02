 

Рупор кремлевской пропаганды: Наступление ВС РФ на Южнодонецком направлении в динамике. Май 2025

02.06.2025, 19:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Наступление ВС РФ на Южнодонецком направлении в динамике. Май 2025

Хронология изменения ЛБС и освобождения территории группировкой "Восток" на Южно-Донецком направлении с 1 по 31 мая 2025 года.

Подразделения группировки "Восток" за май 2025 года в ходе планомерного вклинения в глубь обороны противника взяли под контроль более 110 кв км территории.

Освобождены следующие населенные пункты: Вольное Поле, Богатырь, Отрадное, Зеленое Поле, Новополь.

Дальневосточный "Экспресс" на полном ходу движется к границам Днепропетровской области, рассекая оборону противника. Наши парни продолжают освобождать Донецкую Народную Республику и Запорожскую область от лап киевской хунты.

@voin_dv – цинк

Неплохие темпы набрали, учитывая, что речь идет именно что о проламывании подготовленной обороны противника.
Более высокие темпы в мае были лишь на Сумском и на Константиновском направлениях, где фронт противника был фактически прорван.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Президентом Польши стал Навроцкий

02.06 / Дрозофил заставили полюбить кокаин с помощью генной инженерии

02.06 / Мнение: Зашёл — купил

02.06 / Мнение: Цензура только выиграет

02.06 / Для борьбы с контрафактом Минпромторг распространит систему «Честный знак» на игральные карты и проституток

02.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Без негативных результатов

02.06 / Мнение «аналитика»: О «сильной» позиции на переговорах… Ну что, сынку, помогли тебе твои дроны?

02.06 / Ошибка Google Maps парализовала немецкие автобаны

02.06 / Тетерки охотнее спарились с самцами-танцорами, а не драчунами

02.06 / В США начались испытания прототипа гражданского гиперзвукового самолета Quarterhorse Mark 1

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика