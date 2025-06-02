Рупор кремлевской пропаганды: Наступление ВС РФ на Южнодонецком направлении в динамике. Май 2025

Наступление ВС РФ на Южнодонецком направлении в динамике. Май 2025

Хронология изменения ЛБС и освобождения территории группировкой "Восток" на Южно-Донецком направлении с 1 по 31 мая 2025 года.

Подразделения группировки "Восток" за май 2025 года в ходе планомерного вклинения в глубь обороны противника взяли под контроль более 110 кв км территории.

Освобождены следующие населенные пункты: Вольное Поле, Богатырь, Отрадное, Зеленое Поле, Новополь.

Дальневосточный "Экспресс" на полном ходу движется к границам Днепропетровской области, рассекая оборону противника. Наши парни продолжают освобождать Донецкую Народную Республику и Запорожскую область от лап киевской хунты.

@voin_dv – цинк

Неплохие темпы набрали, учитывая, что речь идет именно что о проламывании подготовленной обороны противника.

Более высокие темпы в мае были лишь на Сумском и на Константиновском направлениях, где фронт противника был фактически прорван.

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Источник: Colonel Cassad

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