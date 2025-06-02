Мнение: Зашёл — купил

Сеть винных магазинов «Красное и Белое» использует хитрый трюк — продаёт качественные и дешёвые продукты, чтобы заманить к себе потенциальных покупателей вина. Трюк на грани фола, но законом не запрещён.

В «Школе Капитализма» я рассказываю, как этот легальный трюк можно использовать в свою пользу. Цитирую из поста (ссылка):

Все три схемы надёжно работают. Наше внимание — это ресурс, который можно монетизировать, зачастую невыгодным или даже вредным для нас образом. Например, продав нам товар или идею, которую мы не стали бы в иных обстоятельствах покупать.

Если Сэм каждый вечер закупается продуктами в «Красном и Белом», когда-нибудь он начнёт добавлять в корзину и вино. Если Сэм каждые выходные едет отдыхать душой в торговый центр, он будет изрядно тратиться на покупки, которые не планировал. Если Сэм работает садовником у Фродо, Сэма поймают в итоге за уши и припрягут идти вместе с другими хоббитами в Мордор.

Правило не железное: к примеру, некоторые годами играют в видеоигры с донатом, но успешно сопротивляются назойливым предложениям, не перечисляют владельцам ни копейки. Однако в этой-то «не железности» и прячется ловушка. Обывателю кажется, будто всё под контролем, будто он сам принимает все важные решения, и будто бы на него не влияют ни реклама, ни друзья с родственниками, ни коллеги на работе, ни прочие элементы окружения, которые мягко подталкивают его к тем или иным действиям.

Как правило, обыватель независимость своего мышления сильно переоценивает…