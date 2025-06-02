 

Для борьбы с контрафактом Минпромторг распространит систему «Честный знак» на игральные карты и проституток

02.06.2025, 18:33, Разное
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Глава центра развития инноваций при Минпромторге Валерий Тучкин рассказал о новых категориях товаров и услуг, которые будут подключены к государственной системе маркировки «Честный знак».

По словам Тучкина, маркировка – проверенный метод борьбы с некачественной продукцией и контрафактом, поэтому её надо распространять в том числе на «серые» сферы экономики.

«Сейчас до 90% всех игральных краплёных карт ввозятся в Россию незаконно, окольными путями, без сертификации. Ситуация с проституцией ещё хуже – рынок фактически не контролируется государством, всё держится на честном слове тех людей, которые это направление, так сказать, курируют», – пожаловался он.

Пока сложно сказать, как будет реализована новая концепция, признали в центре – обычные наклейки не подойдут в обоих случаях, поэтому специалисты центра тестируют различные решения, воспроизводя при этом полный цикл приобретения и потребления продукции или услуги.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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