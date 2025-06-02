Рупор кремлевской пропаганды: Без негативных результатов

Переговоры в Турции завершились. Как заявил МИД Турции – "без негативных результатов"

Продлились чуть более часа – 1 час 15 минут. Обменялись меморандумами о параметрах урегулирования.

Как максимум, договорились еще об одном обмене.Который пройдет в недалекой перспективе. Также будет очередной обмен убитыми.

Сообщают, что переговоры шли на русском языке.

В целом – договорились договариваться дальше. И об обмене. Следующие переговоры пройдут когда-нибудь в июне.

Война между тем будет продолжаться. За май ВС РФ освободили более 500 квадратных километров территории.

От российской делегации:

1. Россия передала Украине меморандум, где содержатся конкретные шаги по прекращению огня и достижению мира.

2. Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел украинских солдат и офицеров. 6000 замороженных трупов будут переданы на Украину на следующей неделе. Россия готова принять в ответ любое число погибших российских военных, которые есть у противника.

3. Также достигнута договоренность о новом обмене пленными, а также об обмене тяжелораненых и тяжелобольных всех на всех. Также всех на всех поменяют пленных младше 25 лет. Потолок – не менее 1000. После этого обмены будут происходить регулярно. Их постараются деполитизировать.

4. Россия предложила Украина заключить временное перемирие на отдельных участках фронта на 2-3 дня для сбора тел погибших.

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Источник: Colonel Cassad

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