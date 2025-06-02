Мнение «аналитика»: О «сильной» позиции на переговорах… Ну что, сынку, помогли тебе твои дроны?

Вот этот вопрос российские журналисты попытались задать украинскому министру обороны Рустему Умерову на брифинге по окончании второго раунда переговоров. Но он не нашёл, что ответить, и сделал вид, что не услышал. Хотя это — тоже ответ.

В остальном переговоры, продолжавшиеся ещё меньше, чем в прошлый раз, и занявшие около часа, закончились «полным успехом». В том смысле, что стороны договорились провести третий раунд.

Из других договорённостей можно выделить чисто технические моменты — новый обмен пленными, обмен телами погибших, судьбы детей. По последнему вопросу #Россия заняла вполне правовую позицию: несовершеннолетних вернём только «законным представителям».

Ну а по «главному» — #Украина получила российский меморандум об устойчивом мире и возможных путях прекращения огня. Ей дадена неделя на изучение документа. После чего РФ готова рассмотреть украинские предложения по его реализации.

То есть, если кто-то ожидал, что вчерашние атака дронов и подрыв мостов сделают #Кремль более сговорчивым, он жёстко просчитался. В «перемогу» украинская сторона может записать себе, что Москва не стала требовать ещё и Одессу с Николаевым.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган назвал такой итог переговоров «великолепным».

Вы с ним согласны?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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