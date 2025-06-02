 

Мнение «аналитика»: О «сильной» позиции на переговорах… Ну что, сынку, помогли тебе твои дроны?

02.06.2025, 18:25, Разное
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Вот этот вопрос российские журналисты попытались задать украинскому министру обороны Рустему Умерову на брифинге по окончании второго раунда переговоров. Но он не нашёл, что ответить, и сделал вид, что не услышал. Хотя это — тоже ответ.

В остальном переговоры, продолжавшиеся ещё меньше, чем в прошлый раз, и занявшие около часа, закончились «полным успехом». В том смысле, что стороны договорились провести третий раунд.

Из других договорённостей можно выделить чисто технические моменты — новый обмен пленными, обмен телами погибших, судьбы детей. По последнему вопросу #Россия заняла вполне правовую позицию: несовершеннолетних вернём только «законным представителям».

Ну а по «главному» — #Украина получила российский меморандум об устойчивом мире и возможных путях прекращения огня. Ей дадена неделя на изучение документа. После чего РФ готова рассмотреть украинские предложения по его реализации.

То есть, если кто-то ожидал, что вчерашние атака дронов и подрыв мостов сделают #Кремль более сговорчивым, он жёстко просчитался. В «перемогу» украинская сторона может записать себе, что Москва не стала требовать ещё и Одессу с Николаевым.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган назвал такой итог переговоров «великолепным».

Вы с ним согласны?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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