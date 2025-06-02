 

Ошибка Google Maps парализовала немецкие автобаны

02.06.2025, 17:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В преддверии праздника Вознесения немецкие водители столкнулись с неожиданной проблемой — Google Maps начал массово отображать ложные перекрытия движения на основных автомагистралях страны. Технический сбой привел к транспортному коллапсу в самый неподходящий момент, когда миллионы жителей Германии отправлялись на долгие выходные. Приложение ошибочно показывало, что проезд закрыт на ключевых участках автобанов в западных, северных и центральных регионах, части дорог в приграничных районах Бельгии и Нидерландов, отдельных туннелях, которые на самом деле работали в штатном режиме.

Многие водители, доверившись навигатору, начали массово перестраивать маршруты. Это вызвало неожиданные пробки на второстепенных дорогах с одновременным снижением нагрузки на основные магистрали. Среди пользователей, заподозривших теракты или кибератаки, началась паника. Альтернативные сервисы вроде Apple Maps и Waze работали корректно, что указало на технический характер проблемы именно в Google Maps. Представители Google подтвердили факт «временного отображения неточных данных» и заявили, что проблема была устранена в течение двух часов.

Эксперты предполагают несколько возможных причин сбоя. В качестве основной рассматривается некорректная работа недавно внедренных ИИ-алгоритмов. Допускается, что ошибка могла закрасться при обработке предупреждений Немецкого автоклуба или из-за проблем с интеграцией данных от третьих поставщиков. Это не первый навигационный сбой Google. Так, в мае 2025 года сервис ошибочно «закрыл» работающие туннели, а в 2023 году неправильные указания стоили водителю в Северной Каролине жизни.

Источник &#8212 The Guardian




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Дрозофил заставили полюбить кокаин с помощью генной инженерии

02.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Наступление ВС РФ на Южнодонецком направлении в динамике. Май 2025

02.06 / Мнение: Зашёл — купил

02.06 / Мнение: Цензура только выиграет

02.06 / Для борьбы с контрафактом Минпромторг распространит систему «Честный знак» на игральные карты и проституток

02.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Без негативных результатов

02.06 / Мнение «аналитика»: О «сильной» позиции на переговорах… Ну что, сынку, помогли тебе твои дроны?

02.06 / Тетерки охотнее спарились с самцами-танцорами, а не драчунами

02.06 / В США начались испытания прототипа гражданского гиперзвукового самолета Quarterhorse Mark 1

02.06 / Доля силовиков среди пользователей даркнета перевалила за 90 процентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика