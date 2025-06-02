Ошибка Google Maps парализовала немецкие автобаны

В преддверии праздника Вознесения немецкие водители столкнулись с неожиданной проблемой — Google Maps начал массово отображать ложные перекрытия движения на основных автомагистралях страны. Технический сбой привел к транспортному коллапсу в самый неподходящий момент, когда миллионы жителей Германии отправлялись на долгие выходные. Приложение ошибочно показывало, что проезд закрыт на ключевых участках автобанов в западных, северных и центральных регионах, части дорог в приграничных районах Бельгии и Нидерландов, отдельных туннелях, которые на самом деле работали в штатном режиме.

Многие водители, доверившись навигатору, начали массово перестраивать маршруты. Это вызвало неожиданные пробки на второстепенных дорогах с одновременным снижением нагрузки на основные магистрали. Среди пользователей, заподозривших теракты или кибератаки, началась паника. Альтернативные сервисы вроде Apple Maps и Waze работали корректно, что указало на технический характер проблемы именно в Google Maps. Представители Google подтвердили факт «временного отображения неточных данных» и заявили, что проблема была устранена в течение двух часов.

Эксперты предполагают несколько возможных причин сбоя. В качестве основной рассматривается некорректная работа недавно внедренных ИИ-алгоритмов. Допускается, что ошибка могла закрасться при обработке предупреждений Немецкого автоклуба или из-за проблем с интеграцией данных от третьих поставщиков. Это не первый навигационный сбой Google. Так, в мае 2025 года сервис ошибочно «закрыл» работающие туннели, а в 2023 году неправильные указания стоили водителю в Северной Каролине жизни.

Источник — The Guardian