Тетерки охотнее спарились с самцами-танцорами, а не драчунами

Шалфейный, или полынный, тетерев (Centrocercus urophasianus) — североамериканская птица из семейства фазановых. Весной, во время брачного сезона самцы собираются на токовищах, где устраивают своеобразные «танцевальные» представления, чтобы привлечь самок. Тетерева кружатся, разворачивают веером перья хвоста и крылья. Также они раздувают и сдувают воздушные мешки на зобе, сопровождая это раскатистыми взрывными звуками.

Порой между самцами вспыхивают драки, и ранее считалось, что подобные бои тоже призваны произвести впечатление на самок. Однако новое исследование показало, что тетерки больше интересуются и охотнее спариваются с самцами-танцорами, а не драчунами. Статья об этом вышла в научном журнале Proceedings of the Royal Society B.

Группа специалистов в области экологии, эволюционной биологии и поведения животных из Йельского университета и ряда других американских вузов изучила видеозаписи брачного поведения шалфейных тетеревов в местах их токования в штате Вайоминг, США. Наблюдение за птицами вели весной 2014 года, а общая продолжительность рассмотренных записей составила 18 дней.

Токование шалфейных тетеревов / © Samuel S. Snow, Yale University

Ученые впервые использовали для анализа брачного поведения пернатых статистический метод под названием Relational Event Model (REM). Ранее в схожих исследованиях просто фиксировали количество интересующих событий (в этом случае — драк и последующих спариваний), а затем пытались найти корреляции между ними. Новый подход позволил подойти к вопросу шире и учесть не только частоту событий, но также их последовательность и время.

Специалисты проверили две гипотезы. Согласно одной, агрессивное поведение должно было привлекать самок, вторая же предполагала, что тетерки выбирали партнеров в зависимости от их «танцевальной» активности, а драки при этом не играли значимой роли.

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Результаты анализа подтвердили вторую версию. Выяснилось, что тетерок волновал не исход драк, а «танцевальные представления» тетеревов. Агрессия не только не впечатляла противоположный пол, но и вела к сокращению времени, которое самцы проводили в спаривании. Также исследователи установили, что в присутствии самок самцы реже вступали в драки и быстрее их заканчивали, вероятно, чтобы не упустить возможность добиться благосклонности тетерок.

Впрочем, агрессивное поведение тетеревов служило для других важных целей. Например, атакуя соперников, самцы защищали территорию и мешали конкурентам спариваться. Тем не менее, ученые заключили, что более успешной брачной стратегией для шалфейных тетеревов была демонстрация своих достоинств самкам в танцах, а не участие в драках.