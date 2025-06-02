 

Доля силовиков среди пользователей даркнета перевалила за 90 процентов

02.06.2025, 16:33, Разное
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Около 92 процентов пользователей даркнета – сотрудники силовых структур и спецслужб, рассчитывающие выявить и обезвредить преступников.

Такую цифру назвали в исследовании американской организации NetGate Research Foundation после исследования, продлившегося 6 месяцев и охватившего примерно каждый второй сайт даркнета.

Исследование провели после скандала, разразившегося в апреле 2024 года, когда сотрудники ЦРУ накрыли крупный наркосиндикат, использовавший даркнет в качестве основной площадки сбыта. Тогда оказалось, что синдикат был проектом ФБР для выявления каналов сбыта, и в результате ЦРУ пришлось принести извинения и вернуть конфискованные 18 тонн героина и выплатить компенсации сотрудникам ФБР, пострадавшим в перестрелке.

– Мы изучили около миллиона объявлений в даркнете на 12 языках и пришли к выводу, что подавляющее большинство из них размещены сотрудниками силовых структур – они предлагают купить или продать оружие, запрещённые вещества, драгоценности, украденные предметы искусства и многое другое. В подавляющем большинстве случаев сделки совершаются успешно – и покупатель, и продавец получают желаемое. Это необходимо для дальнейшего раскручивания преступной цепочки, – пояснили исследователи.

В 72 процентов случаев сделки совершаются без участия злоумышленников – и покупателем, и продавцом выступают различные силовые структуры, иногда даже принадлежащие к одному ведомству. Кроме того, около 2/3 нелегальных площадок в даркнете контролируются именно спецслужбами – это необходимо, чтобы «иметь актуальную картину о том, как выглядит теневой рынок»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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