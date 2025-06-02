 

Ютубер создал кресло-компьютер и выложил инструкцию в сеть

02.06.2025, 16:00, Разное
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Энтузиаст с псевдонимом Basically Homeless выложил видео с демонстрацией необычной оптимизации своего компьютера. Фактически он целиком уместился в одном кресле, на котором и восседает новатор. Инструкции по его модернизации он выложил для всеобщего пользования.

За основу взято офисное кресло FlexiSpot, у которого есть достаточно обширное пространство между сидением и стойкой, чтобы туда поместились 50-мм алюминиевые направляющие. На них крепится 3D-печатный корпус, внутри которого разместились материнская плата mini-ITX с процессором Ryzen 7 9800X3D и 64 ГБ ОЗУ. А также видеокарта mini-ITX Nvidia RTX 4060 и серверный блок питания.

Basically Homeless пришлось поломать голову над вентиляцией и подключением периферийных устройств. Он использовал модули Keystone чтобы обеспечить горячую замену для различных портов, таких как выходы HDMI, порты USB и разъемы для наушников. Снаружи остается только шнур питания, да и тот спрятан в прорезях кожуха ножки кресла.

Завершающий штрих – замена беспроводного монитора на виртуальный аналог, который проецируется перед глазами пользователя при помощи гарнитуры Bigscreen Beyond VR. Помимо работы с ВР-контентом она также отображает типовой рабочий стол на виртуальном экране 1080p. Кабель для гарнитуры скрыт в подголовнике кресла. Его спинку можно наклонять без риска повредить кабели или иные модули необычного ПК.

Источник &#8212 Basically Homeless




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