 

Вулкан Этна выбросил огромное облако пепла

02.06.2025, 15:35, Новости дня
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В понедельник, 1 июня, над вулканом Этна на острове Сицилия (Италия) поднялось огромное облако вулканического пепла. Это произошло после обвала одного из флангов кратера, передает агентство ANSA.

Согласно предварительной версии специалистов Национального института геофизики и вулканологии Италии, обвал спровоцировал пирокластический поток (смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и обломков пород), пишет ТАСС.

Его выброс достигает высоты в несколько километров. Поднят уровень предупреждения для воздушного транспорта. Однако вулканическая активность самого высокого действующего вулкана Европы пока не препятствует работе местного аэропорта в Катании.

Специалисты постоянно фиксируют активность вулкана Этна, который до сих пор не представлял угрозы для населения.




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