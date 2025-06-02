 

Некоторые сцены хоррора «28 лет спустя» снимали массивом из 20 iPhone

02.06.2025, 15:05, Разное
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Режиссер Дэнни Бойл раскрыл несколько секретов в преддверии выхода зомби-хоррора «28 лет спустя». Своей задачей как создателя зрелищного действа Бойл видит погружение зрителя в происходящее на экране. И для этого ему порой нужно увидеть одну и ту же сцену с разных, и зачастую неожиданных ракурсов, для чего Бойл решил использовать оригинальные методы съемки.

Но на первом месте все же не столько эффекты, сколько удобство работы с картинкой. Для этого процесс съемки пришлось максимально удешевить, чтобы отснять столько материала, сколько захочется, без оглядки на бюджет. Поэтому сложное профессиональное оборудование в некоторых сценах заменили на iPhone. Были изготовлены стойки на 8, 10 и 20 аппаратов, которые носили или возили на тележках ассистенты.

Смартфоны расположены полукругом, что позволяет запечатлеть один объект одновременно с разных сторон. Причем в случае с конструкцией из 20 телефонов угол обзора составляет внушительные 180 градусов. Как шутит сам Бойл, это «бюджетная» версия эффекта «слоу-мо», когда актера поочередно снимают множество камер, выставленных вокруг него.

Каждый iPhone работает автономно, что дает возможность монтажерам произвольно использовать отснятые им кадры. И как угодно комбинировать их между собой для игры с перспективой и создания различных эффектов. Чтобы показать картинку и с вовсе необычных ракурсов, съемочная группа крепила камеры на дроны и даже на домашних животных. Из-за этого зритель не может предсказать, что появится в кадре в следующее мгновение и все время просмотра остается в напряжении, что и было конечной целью создателей фильма.

Источник &#8212 IGN




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