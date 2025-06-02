 

Вечная мерзлота под Новосибирском может растаять к 2030 году из-за аномально теплой погоды

02.06.2025, 13:33, Разное
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Ученые из Института криосферы Земли СО РАН бьют тревогу: аномально теплая погода в последние годы привела к ускоренному таянию вечной мерзлоты под Новосибирском.

Летом столбик термометра в регионе приблизится к небывалым +5 градусам по Цельсию.

По самым пессимистичным прогнозам, уже к 2030 году значительная часть мерзлотных грунтов может полностью оттаять. Такое явление, как отмечают эксперты, несет в себе серьёзные риски для городской инфраструктуры. Оттаивание мерзлоты может привести к деформации зданий, разрушению дорог и повреждению инженерных коммуникаций. Особую обеспокоенность вызывает состояние новосибирского метрополитена, построенного на вечной мерзлоте. В связи с этим, администрация города рассматривает возможность экстренного переноса столицы Сибири в более северные регионы, где мерзлота сохраняется в стабильном состоянии. В качестве альтернативных вариантов рассматриваются Норильск и Игарка.

– Мы стоим перед лицом беспрецедентного вызова, – заявил руководитель отдела криогенных исследований Института криосферы Земли, профессор Аркадий Морозов. – Если мы не предпримем срочных мер, то Новосибирск рискует превратиться в сибирскую Венецию, только вместо каналов у нас будут болота. Поэтому я призываю правительство Российской Федерации выделить дополнительные средства на изучение и предотвращение последствий таяния вечной мерзлоты. В противном случае, нам придется переселять всех новосибирцев в плавучие дома и учить их пользоваться гондолами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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