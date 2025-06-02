Мнение: Мессенджеры — электронный фастфуд

С волками жить, по-волчьи выть. Когда мне пишут в мессенджере, я отвечаю в мессенджере, хоть это и неправильно. Мессенджеры — дурная привычка, как фастфуд, матерная ругань или курение. Писать в мессенджеры психологически легко, но в качестве платы за лёгкость мессенджеры ломают работу и отдых, непрерывно дёргая пользователя по пустякам.

Если вред гамбургеров общеизвестен, то мессенджеры выглядят для большинства безобидно. Смешно сказать, многим кажется, будто мессенджеры экономят (!), а не отнимают время.

Вчера в беседе о работе учителей мне сообщили следующее:

— электронная почта громоздка;

— два слова проще написать в Вотсапе или Телеграме;

— одно письмо не может заменить диалог из 15 вопросов и ответов, в котором последующие вопросы вытекают из предыдущих ответов;

— общий чат удобен, так как все родители могут увидеть, что учитель отвечал другим;

— если учитель будет писать длинные письма, вместо того чтобы коротко буркнуть ответ в чат, у него не останется времени на проверку тетрадей.

Один треньк телефона выбивает учителя из работы или отдыха на 10 минут. Таким образом, 15 вопросов и ответов — это не 15 раз по 30 секунд, как может показаться, а 15 раз по 10 минут, то есть два с половиной часа (или весь день, если сообщения валятся одно за другим, с утра до вечера).

Люди — не процессоры, время выхода на полную мощность мозга у нас довольно велико. После каждого отвлечения приходится входить обратно в рабочий процесс: вспоминать, чем занимался, подгружать в память детали работы, восстанавливать цепочку прерванных мыслей. При этом если проверяющий тетради учитель может вернуться в нормальный ритм за 10 минут, то программист, исправляющий сложный баг, возврат к продуктивной работе может занять целый час.

Внешне это незаметно. Со стороны кажется, будто сосед, которого на полминуты отвлёк смартфон, вернулся к работе немедленно. Тот факт, что до тычка острой палочкой сосед работал на мощности в 120%, а в первые минуты после сообщения работает с мощностью в 20%, на спине у соседа в виде индикатора не отображается. Более того, и сама жертва мессенджеров может думать, будто значимых потерь времени нет. Жертва злится, когда её раз за разом отвлекают от работы, но не понимает, во сколько реально ей обходится это попискивание.

Система из пяти чатов, куда 150 родителей пишут своему предметнику, это варварство, организационный кошмар. Один из лучших способов сожрать время учителя, заставить его чувствовать себя беспомощным и раздражённым.

Почему учителя всё же соглашаются на переписку в чатах, понятно.

Во-первых, родители дики, так что предложение перейти на более разумные форматы общения будет встречено в штыки, полетят жалобы руководству школы.

Во-вторых, дики и сами учителя. В теории каждый педагог должен уметь писать грамотные письма… кроме физрука, может быть, так как для физрука эмоциональный контакт с питомцами важнее, нежели что-либо другое. На практике писать письма ни в школах, ни в вузах не учат, поэтому учителю тоже зачастую проще жить по-варварски, утопая в бесконечных коротких репликах, вместо того чтобы породить одно хорошее «пушкинское» письмо.

В-третьих, деловая культура подразумевает адекватное планирование — без ежедневных форс-мажоров. Далеко не каждая школа может организовать учебный процесс без передумываний и переигрываний. В условиях хаоса, когда на учителя ежедневно валятся новые и новые вводные, и его тоже тянет на экстренные каналы общения — такие как мессенджеры, например.

Если бы не эти причины, организовать цивилизованное общение с родителями было бы весьма просто. Например, так:

1. Учитель принимает вопросы только по электронной почте. Желательно, чтобы это были важные вопросы — аналог серьёзной личной беседы в доинтернетные времена. На эти вопросы учитель отвечает развёрнуто, но не сразу. Если же школьнику надо срочно узнать, что задавали на завтра… то он не узнает. Это ведь тоже важная часть обучения — столкнуться с последствиями своего разгильдяйства, чтобы испытать боль и стать более ответственным.

2. Когда надо что-то сообщить всем родителям, учитель делает взрослое объявление на своей странице в виде набора вопросов и ответов. При этом учитель затрачивается, пишет медленно, с уважением к процессу и к себе. Например, не выпаливает первую мысль — «Собираемся на экскурсию в 9:00» — а прозревает дополнительные вопросы, которые могут возникнуть у родителей и детей: у каких конкретно ворот собираются школьники, во что они должны быть одеты, будут ли их кормить, как долго будет продолжаться экскурсия, на каких условиях можно не идти, можно ли приехать прямо на место, что делать, если опоздал, кому звонить в случае чего, можно ли астматикам в Ботанический сад, и так далее.

Да, чтобы сделать нормальное объявление, распланировав большую часть вопросов, нужен определённый уровень, обезьяна из «38 попугаев» не справится. Ответить на 15 простых уточняющих вопросов из чата гораздо проще, для мессенджеров голову включать необязательно. Однако я всё же полагаю, что умение планировать и хорошая письменная речь входят в перечень минимальных требований для педагога в 2025 году.

3. Если у кого-то всё же возникает вопрос, ответ на который учитель не предусмотрел, учитель читает вопрос в электронной почте, которую проверяет в рабочее время раз в час, и, ответив своему адресанту, обновляет общий F.A.Q. Если уже вечер, а ответ нужен немедленно, так как завтра утром будет поздно… повторюсь, это тоже часть обучения. Важные вещи надо выяснять заранее, и если школьник не выяснил важные вещи заранее, то ему будет полезно столкнуться с последствиями своей беспечности. Поощрять забывчивость и разгильдяйство — плохая практика, это дурная услуга ученикам.

Впрочем, как я указал в начале поста, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Я безусловно предпочитаю электронную почту, но мне часто приходится использовать и мессенджеры.

К счастью, и мессенджеры можно сделать менее вредными — подобно тому как вред от обеда в Макдаке можно уменьшить, если взять там салат без заправки, однобулочный чикен-гриль без майонеза и воду. Впрочем, советы по укрощению мессенджеров правильнее будет обсудить в отдельном посте.