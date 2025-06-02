В результате теракта в Колорадо пострадали восемь участников произраильского марша

По уточненным данным, в результате теракта с применением бутылок с зажигательной смесью во время произраильского марша в городе Боулдер (штат Колорадо, США) пострадали восемь человек – четыре женщины и четверо мужчин в возрасте от 52 до 88 лет. Для эвакуации некоторых раненых были задействованы вертолеты.

Как сообщалось ранее, среди пострадавших Наталья Резник. В своем Facebook она написала: “Сегодня мы вышли на очередную акцию Run for Their Lives с портретами израильских заложников. Какой-то человек кинул в нашу группу бутылку с зажигательной смесью. Мы начали гореть. Было много пожилых людей. Пострадавших со множественными ожогами доставили в разные больницы… 21-й век, Боулдер, либеральный университетский город. Евреев решили поджечь. К счастью, никто не погиб. Это новая реальность, товарищи евреи. Будьте бдительны. Остальное – в новостях”. Автор этого поста была доставлена в больницу.

Участник марша и свидетель происшедшего Дмитрий Струев на своей странице в Facebook пишет: “Мы с Наташей во второй раз участвовали в акции по поддержке заложников Хамаса. Наш городок маленький. На акции было от силы человек тридцать. В основном, это были пожилые люди, да ещё два ребенка. Тем не менее, и это оказалось невыносимым для некоторых жителей нашего городка. И некий совестливый человек бросил в нас бутылку зажигательной смеси, в результате чего Наташа оказалась в госпитале с ожогами обеих ног и руки. Я был рядом с Наташей, но дальше от центра возгорания и не пострадал. Теперь о состоянии Наташи. Угрозы жизни нет. У нее ожог двух ног и руки, и мы надеемся, что операция не потребуется. Но для этого нужно подождать два дня. Нам сказали, что в течение 48 часов ожоги теоретически могут углубляться. Будем надеяться на лучшее”.

Представитель ФБР в Колорадо Марк Маккалоу сообщил СМИ имя человека, совершившего нападение на участников произраильской демонстрации в городе Боулдер. Это 45-летний Мухаммад Сабри Сулейман (ранее указывалась другая фамилия – Соломон).

По данным Fox News, Мухаммад Сабри Сулейман является гражданином Египта, который прибыл в США в 2022 году, срок его визы истек. CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах передает, что Сулейман ранее подавал ходатайство о предоставлении политического убежища в США. Примечательно, что в 2005 году ему было отказано в визе, однако 17 лет спустя он, по всей видимости, сумел добиться получения визы.

По словам Маккалоу, террорист прокричал “Свободу Палестине!”, после чего бросил в участников демонстрации бутылки с зажигательной смесью.

По версии ФБР, подозреваемый действовал в одиночку. При задержании он не оказывал сопротивления.

В соцсетях распространены видеозаписи, на которых видно, как обнаженный по пояс мужчина с бутылками в руках выкрикивает антиизраильские и пропалестинские лозунги. Вскоре после этого он был арестован.

В воскресенье, 1 июня, около 14:00 по местному времени на Перл-стрит в Боулдере (штат Колорадо), центре города, в участников демонстрации в поддержку Израиля были брошены бутылки с зажигательной смесью. Пострадали восемь человек.

Еврейская община города распространила заявление, в котором говорится, что “зажигательная бомба” была брошена в участников марша, которые пытались привлечь внимание к теме заложников, все еще удерживаемых в секторе Газы.

Губернатор Колорадо Джаред Полис, комментируя теракт, заявил: “Я внимательно слежу за ситуацией в Боулдере, и мои мысли с людьми, которые пострадали в результате этого отвратительного акта террора. Любые акты ненависти неприемлемы”.

Директор ФБР Кэш Патель назвал нападение на участников произраильской демонстрации в городе Боулдер “целенаправленной террористической атакой”.