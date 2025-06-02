 

Саудовская Аравия вводит новые стандарты гуманности при побивании камнями

02.06.2025, 9:33, Разное
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Совет муфтиев Королевства Саудовская Аравия объявил о введении новых стандартов для процедуры побивания камнями, применяемой в отношении лиц, признанных виновными в колдовстве и гомосексуализме.

Изменения, принятые после многолетних дебатов, направлены на повышение уровня гуманности в процессе отправления правосудия.

Согласно новым правилам, вес камней, используемых для побивания, не должен превышать 600 граммов. Кроме того, категорически запрещается использование камней, имеющих острые углы или сколы, дабы избежать нанесения излишних страданий осужденным.

Как отмечают в совете муфтиев, это позволит минимизировать риск преждевременной смерти от болевого шока, давая обвиняемым шанс в полной мере осознать тяжесть совершенных ими грехов перед Аллахом. Новые стандарты также предусматривают обязательное наличие на месте казни квалифицированного медицинского работника для фиксации времени наступления смерти и исключения случаев захоронения заживо.

– Мы понимаем, что наши методы могут показаться варварскими с точки зрения западной цивилизации, однако, мы неуклонно движемся к совершенствованию, – заявил верховный муфтий Саудовской Аравии, шейх Абдулла Аль-Мухаммад. – Эти изменения – важный шаг на пути к соблюдению прав человека в рамках шариата.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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