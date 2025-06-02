 

На президентских выборах в Польше побеждает кандидат от оппозиции

02.06.2025, 6:30, Новости дня
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После обработки почти 100% бюллетеней объявлено, что на президентских выборах в Польше побеждает кандидат от оппозиционной партии “Право и справедливость” Кароль Навроцкий, набравший около 51% голосов.

Кандидат от правящей Гражданской коалиции Рафал Тшасковский набрал немногим более 49%.

Голосование во втором туре президентских выборов в Польше прошло 1 июня. Государственная избирательная комиссия планирует объявить его официальные результаты 2 июня.

Польша – крупнейшее государство Восточной Европы, и исход голосования будет иметь влияние во всем регионе. Победа Навроцкого, по мнению многих аналитиков, означает дальнейшее усиление “трампистких” сил на европейском континенте. Предполагается, что последствием разногласий между ним и премьер-министром Дональдом Туском станет отставка правительства и новые парламентские выборы.




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