 

Нападение на участников произраильской демонстрации в Колорадо совершил Мухаммад Сулейман

02.06.2025, 5:35, Новости дня
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Представитель ФБР в Колорадо Марк Маккалоу сообщил СМИ имя человека, совершившего нападение на участников произраильской демонстрации в городе Боулдер. Это 45-летний Мухаммад Сабри Сулейман (ранее указывалась другая фамилия – Соломон).

По данным Fox News, Мухаммад Сабри Сулейман является гражданином Египта, который прибыл в США в 2022 году, срок его визы истек. CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах передает, что Сулейман ранее подавал ходатайство о предоставлении политического убежища в США. Примечательно, что в 2005 году ему было отказано в визе, однако 17 лет спустя он, по всей видимости, сумел добиться получения визы.

По словам Маккалоу, террорист прокричал “Свободу Палестине!”, после чего бросил в участников демонстрации бутылки с зажигательной смесью.

По версии ФБР, подозреваемый действовал в одиночку. При задержании он не оказывал сопротивления.

В соцсетях распространены видеозаписи, на которых видно, как обнаженный по пояс мужчина с бутылками в руках выкрикивает антиизраильские и пропалестинские лозунги. Вскоре после этого он был арестован.

В воскресенье, 1 июня, около 14:00 по местному времени на Перл-стрит в Боулдере (штат Колорадо), центре города, в участников демонстрации в поддержку Израиля были брошены бутылки с зажигательной смесью. Пострадали несколько человек, в том числе дети.

Для эвакуации как минимум двух раненых были задействованы вертолеты.

Еврейская община города распространила заявление, в котором говорится, что “зажигательная бомба” была брошена в участников марша, которые пытались привлечь внимание к теме заложников, все еще удерживаемых в секторе Газы.

Губернатор Колорадо Джаред Полис, комментируя теракт, заявил: “Я внимательно слежу за ситуацией в Боулдере, и мои мысли с людьми, которые пострадали в результате этого отвратительного акта террора. Любые акты ненависти неприемлемы”.

Жительница Боулдера Наталья Резник в своем Facebook написала: “Сегодня мы вышли на очередную акцию Run for Their Lives с портретами израильских заложников. Какой-то человек кинул в нашу группу бутылку с зажигательной смесью. Мы начали гореть. Было много пожилых людей. Пострадавших со множественными ожогами доставили в разные больницы… 21-й век, Боулдер, либеральный университетский город. Евреев решили поджечь. К счастью, никто не погиб. Это новая реальность, товарищи евреи. Будьте бдительны. Остальное – в новостях”. Автор этого поста была доставлена в больницу на вертолете.

Директор ФБР Кэш Патель назвал нападение на участников произраильской демонстрации в городе Боулдер “целенаправленной террористической атакой”.




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