Мнение «аналитика»: О сокрушительном ответе на главный вопрос… Уже тревожно?
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Пишут, что необычайно оживилось «Радио Судного дня». То самое, что работает со времён #СССР и, по версии западных #СМИ, используется для автоматического запуска ядерных ракет по предполагаемому противнику в советской оборонительной системе «Периметр». За сегодня вышло целых восемь сообщений. Среди переданных в эфир загадочных слов — «УТКОРОЙ», «ПУПСОЛЁТ», «МОРЖОВЫЙ».
Но самое пугающее, наверное… «БОБРОСКОТ».
Никто не понимает, что всё это значит. Но все понимают, что ответ будет.
Более того, всезнающая американская разведка уже установила его вероятный характер.
Как сообщает ТГ-канал @new_militarycolumnist, Соединённые Штаты уведомили своих европейских союзников, что Россия готовит «непропорциональный ответ» на украинскую атаку по авиабазам.
Уже тревожно?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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