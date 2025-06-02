Личное: “Поняла истеричных женщин”

Как и обещала: второе письмо на тему передачи контроля. Разбор первого в ТГ.

Здесь нет никаких фантазий о доминировании, обычная симпатия обычной девушки. Тем интересней увидеть, что проблемы этого автора заключаются в том же самом, что и проблемы автора первого письма. Она хочет найти в герое не партнера, а того, кто будет ее эмоционально и физически опекать. Это не материальная опека, которой тоже нередко ищут женщины, но это самая настоящая опека.

А герой никого опекать, конечно, не хочет, хотя и пытался, но быстро утомился.

annyfriey

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Пишу вам в рубрику с новой своей историей, была бы рада разбору.

Уже писала недавно вам про оператора, в которого влюбилась: https://evo-lutio.livejournal.com/1721427.html

После разбора быстро отпустила мысли о сближении с Д. и мы классно досняли к/м, остались в приятельских отношениях. Во время подготовки к к/м я переключилась на М. и это длилось около двух месяцев. М. работает в художественном цехе, делает декорации и он помогал мне с некоторыми проектами по мелочам на (принудительно)добровольной основе и том числе с этим вот к/м. М. — человек, который может найти что угодно и кого угодно.

Как-то он нашел ножи мне для кадра и мы кидали их, проверяя устойчивость декорации. Я тогда мыслями была в запаре с Д. но в этот момент мне было весело и спокойно. Когда я пересматривала видео с этим моментом, я увидела, как смотрю на М и поняла, что симпатизирую ему.

Потом мы как-то слишком долго обнялись на прощание.

М. позвал меня на шашлыки к ним в мастерскую, они часто делают что-то такое. Я приехала, и думала будет большая компания, но внезапно я там была одной девчонкой, а кроме меня была пара его друзей.

В какой-то момент я заявила то ли в шутку то ли нет, что собираюсь напиться так, что меня придется оставить спать в мастерской. А надо сказать, там один диван, на котором частенько М. и ночевал. Интервенция, короче.

(С одной стороны интервенция, а с другой стороны она с самого начала предлагает взять ее под опеку. И вы должны увидеть, что это происходит по той же причине, что и у автора выше: она тоже считает себя пирожным, то есть считает, что имеет больше ценности как объект, чем субъект)

За этот вечер мы ещё раз очень продолжительно обнялись у костра. Я играла на гитаре, а М. на скрипке и было очень весело.

Когда мы оказались на диване (на разных его сторонах!) М. спросил про то, чтобы поцеловать меня. Меня тянуло к нему) Он очень нежно меня поцеловал и мы уснули в обнимку.

После этого он позвал меня на свидание.

— хорошо ты мне вчера джаз объяснил

— Надо значит идти проверять усвоенность материала)

— ахах, каким образом?

— клуб Эссе

— это свидание?

— да

Но после этого «да» он не возвращался к разговорам о свидании, и в какой-то момент на вопрос какой фильм я бы хотела посмотреть, я сказала, что лучше бы посмотрела на него. Выбрались в музей.

Я опоздала, ворвалась в спешке, а он так классно меня затормозил и медленно поцеловал тоже. Потом сводил меня поесть и проводил до учебы, мы немного посидели и он задавал какие-то вопросы, которые заставляли меня раскрывать рот и дуреть с этой прикормки) типа, какая у меня мечта, и что такое любовь.

Был хороший день.

Он передал меня в руки звукорежа, с которым была встреча, но я не стала целовать М. На прощание при нём.

(Хороший день с точки зрения автора – это когда ее затормозили, поцеловали, сводили поесть, проводили, задавали вопросы, прикармливали, потом передали в руки звукорежа. Скорее всего у автора этого письма хорошие внешние данные, однако это не повод наслаждаться ролью куклы, а главное думать, что такой образ герою по душе)

Где-то в это же время он звал меня к его друзьям на др, но я не смогла по работе.

Потом я позвала его на выступление моей приятельницы-певицы.

Я опять опаздывала, попросила зайти его купить какой-то цветок смешной, а он купил ей и мне по розе, мне кажется что это тоже что-то типа щипцов вышло, что я загнала его в цветочный.

В этот момент я продолжала готовиться снимать тот самый к/м.

М. с товарищем сдают технику в аренду. Мы говорили о том, что что-то я возьму у них, но после начала романтики я ожидала, если честно, что он предложит дать её просто так. Я намекала на это в шутку до шашлыков и момента с поцелуем.

Он не предложил, и я решила не намекать, а оплатить её полностью.

А потом я внезапно начала чувствовать, что я в большем минусе, чем он. Это было ясно по переписке, где не появлялись больше совместные планы.

(Плохие дни начинаются, когда на смену его опеке, во многом воображаемой, приходят ее щипцы, которыми она пытается эту опеку тянуть, пока еще совсем мягко. К сожалению, она не может придумать никаких других шагов, помимо щипцов. Почему так?)

И дернуло меня поговорить с нашей общей знакомой из их мастерской о М., а она рассказала, что он совсем недавно расстался с девушкой, с которой они тысячу раз сходились-расходились. И что он очень эмоционально это переживал. У меня прям сердце упало. Я как огня боюсь историй с бывшими, потому что у меня были одни очень болезненные отношения.

Я написала ему в тот же вечер:

-Макс, ты знаешь, я чувствую между нами что-то не то. Не то чтобы я хотела это обсудить. Но хочу быть честной и открытой.

– Давай завтра встретимся и поговорим

У тебя будет время завтра?

– А у тебя есть что сказать?

– Есть

– На самом деле, я если честно не готова эмоционально сейчас встревать в какие-то качели и не думаю, что обсуждения что-то изменят

Я слышала про твою историю с бывшей девушкой, и я думаю, что знаю, куда поворачивает наша с тобой история и я туда не хочу.

Было классно, предлагаю остановиться на этом классном.

— спасибо

(Ее пугает история с бывшей и это, с одной стороны понятно, с другой стороны она так откровенно заявляет ему и про Ищейку и про лаз в его голову, как будто уверена, что это – законный повод расстаться, что иначе будет слив, а следовательно история с бывшей героя – его косяк. Откуда такое искажение?)

В момент этого диалога у меня лопнуло колесо и потом я развлекалась с эвакуатором, о чем запостила сторис.

Утром написал

– но давай все же поговорим

Было ощущение, что он написал из-за этих сторис, потому что там был какой-то намек, что день не задался не только из-за колеса, а по всем фронтам. Сторис сработали как щипцы будто.

Как-то мы разобщались про колесо это, потом пришлось просить его помочь мне по этой съемке. Сейчас я читаю переписку и это так все достаточно дружелюбно выглядит, но я помню, что все воспринимала с каким-то контекстом, подвохом, угрозой для себя.

М. упомянул, что расстался с женщиной, долго курил, вот 8 дней не курит и что сейчас то одиночества хочется, то без компании тяжело.

Я интерпретировала это как объяснение игнора, когда виделись последний раз в мастерской.

Когда сказал это про женщину, попросил записать кружок. Вот это будто проявление внимания из чувства вины. Я проигнорировала.

Но мы продолжили плавно общаться. Однажды я на паре сижу, причём он знал это, и от него звонок.

— Я на паре. Шо такое?

— Честно?

— Заинтриговал)

— приехала бывшая

— Так, а от меня ты что хочешь?)

— Честности. Не более. Большего от тебя я не могу ни требовать ни хотеть

— Не совсем понимаю пока

— Ты восхитительна. А мне надо перестрадать

Скидывает фотку разбитых костяшек руки:

— А я псих. Но я записался к терапевту. А дальше – тебе решать. Я к тебе откровенен.

Я вышла с пары, набрала ему, он был в говно, но хоть с другом. Я что-то попробовала поддерживающее сказать.

Но через пару часов написала

— Ты знаешь Макс, я осмыслила, я не хочу, ни мешать, ни спасать, и вообще никак относиться к этой ситуации не хочу

Ты можешь на меня расчитывать как на своего друга, но чего-то большего я уже не хочу.

Если честно мне очень хотелось ему сказать, что и друг из меня не выйдет, но что-то как-то жестко показалось в данный момент.

После этого мы общались в рамках проектов.

(Каждый раз, когда она объявляет ему, что ничего с ним не хочет из-за бывшей, его СЗ растет для нее, к сожалению, а ее фигура уменьшается, причем не только для него, и в ее поле. Кто объяснит этот момент?)

Потом как-то он написал:

— У тебя будет в субботу пару свободных часов?)

— да, а что такое?

— хочу на картинг. Составишь компанию?

— Это что, свидание?

—Это картинг

— не пойду

— Для свиданий я пока не очень подхожу.

— на свидание я бы тоже не пошла. Просто было интересно

(Здесь она оказалась в глупой ситуации, хоть и попыталась заверить, что на свидание не пошла бы тоже. И этот момент и те, что выше, все из-за ожидания опеки от него, которую она принимает за нормальные отношения)

В общем-то потом снимали тот самый к/м, мы с ним сначала морозились, а потом постепенно потеплели.

И он меня так же долго обнял, когда прощались после последней смены.

Спросил что-то вроде:

— получается все, теперь ты не часто будешь тут появляться?

— скучать будешь?

Он улыбнулся. Потом написал:

—По твоим объятиям я уже давно скучаю

—Это рвет мне сердце

—Давай кофе выпьем

Молчу.

— Полчаса твоего времени)

Подаришь?)

— да

И все, дальше как со свиданием, когда он не спешил его назначать.

(Это довольно понятно, почему когда она настаивает, чтобы он формулировал предложения как просьбы и озвучивал четко и ясно, он отмораживается. Но она не понимает. Поясните?)

На следующий день болтаем, показываю монтаж и музыку, как делаем.

И он рассказывает, что они там стейки рыбные жарят. Я:

— Я заебалась) я хочу вина

— приезжай

(Как и в тогда, когда она напросилась ночевать в мастерской, она озвучивает свое желание довольно грубо и в связи с алкоголем, чтобы закамуфлировать шаг)

Мы немного поговорили на вечеринке, если честно, я первая нарушила физическую отстраненность, начав массировать ему плечи, он завел разговор. Он сказал, что с бывшей точно все кончено, кажется, спросил, что я к нему чувствую, я сказала, разве он не видит, что он мне нравится. И как-то пошло все поехало хорошо.

Я осталась так же у него в мастерской, мы целовались, я пыталась его разогреть на секс, как бы это смешно не было) он рассказал мне, что прежде чем спать с девушкой, ему нужно с ней переночевать просто так. Но я делала это просто из противоречия. В общем, ничего у меня вышло, мы уснули.

Потом он начал меня учить играть в шахматы, мне очень понравилось, а его это даже немного заводило – так у нас и получился первый секс. Ньюанс в том, что до этого у нас не получалось несколько раз.

Я чувствовала себя не очень, будто его насилую. Я думала даже, может это всё прекратить стоит, и даже задавала ему об этом вопрос.

(Лучше было бы действительно не приставать так активно, особенно “из противоречия”, но добившись своего, лучше было не демонстрировать, что ей это совсем не нужно и она хочет прекратить. Это как минимум не тактично)

Но в целом все было здорово какое-то время! Мне так нравилось, что он писал мне каждый день доброе утро и спокойной ночи, называл там красавицей и принцессой! А потом будто бы мне стало хотеться его ещё больше, и я не смогла этот момент взять под контроль.

Мы пробовали откровенно говорить. Для меня и для него это новые практики в отношениях.

Потом произошла такая ситуация:

Я уехала от него и поехала на тусовку домашнюю к знакомому. М. знал. Когда я была у него, задела колоду карт, выпал валет пик из нее, М. сказал что тот актер, который меня позвал имеет на меня виды, а я уверила, что максимум рабочие.

Я сидела долго без телефона, потом вижу, М. писал, что соскучился. Я говорю, что домой скоро поеду и пусть приезжает. Он:

— Ты у меня студенточка, занятая, дел у тебя полно, домашка

Не хочу у тебя время красть

Как будто сегодня уже виделись, а так в другой раз будет меньше времени

А я не дам тебе заниматься своими делами)

— Ну я тут вино пью

— То есть уже работа закончилась?)

— Она не началась

В общем, дальше болтаем о чем-то другом еще

Пишу:

— Вызвала такси домой. Ну ты был прав, Ю. ко мне начал подкатывать)

Посмеялись. И потом он такой:

— Что будем ужинать?

— ты мне?)

—Тебе

— А что хочешь?

— Мясо по французски и макароны с сыром

— у меня машина не на ходу, если заедешь по дороге в магаз, сделаю)

— Завтра приеду привезу

—Может назначим на 25.03.27?

—??

Нет

— Это выглядело как заход на сегодня)

— Мяса сегодня уже не найти нормального.

Но это был он.

— Но потом он переместился на завтра?

Ты подгоняешь встречу со мной под мясо по-французски?)

— нет

— тогда я запуталась

— Что значит подгоняешь встречу подо что-то? Позвони как будешь дома

Набрала, болтали ни о чем, ни слова о ситуации с мясом.

На следующий день болтаем в переписке, но ни слова об этом несчастном мясе.

В какой-то момент не отвечает долго и я спрашиваю.

— Все хорошо?

—Вполне. Мне неловко что я встречу с тобой второй раз откладываю.

— Если честно, я тоже об этом думаю. А почему ты откладываешь?

—мясо не купил

Меня выбесило, как он в лоб сказал, что динамит меня два дня. И последняя фраза про мясо звучало как откровенное издевательство.

(Как вы думаете, почему видимой причиной ссоры стало его нежелание покупать мясо?)

И я взорвалась:

— Я не хочу ничего с тобой больше

— Почему?

— Потому что ты не знаешь где продается мясо

— Я знаю

— Ну тем более

— Ты серьезно?

—о чем именно?

— об этом: я не хочу ничего с тобой больше

— Серьезно

Утром пишу:

“Я резко сказала,

Но на самом деле это не с потолка, конечно.

Я испытываю спектр разных чувств от осознания того, что ты два дня то собираешься приехать то съезжаешь с темы….” и дальше просто нуднейший длинный монолог с подробными описаниями моей боли по поводу ситуации выше и нашего секса, и рассказом о том, как я привыкла обрывать отношения от страха, и объяснение, что я хочу поговорить потому что он мне не безразличен. В монологе еще фраза про то, что просто хочу любить и быть любимой.

Он:

— Про мясо это не шутка. Я до этого говорил что накурился и на все забил. А мясо – вишенка на торте. Просто приехать и завалиться спать выглядит в моих глазах намного хуже чем не приехать совсем, потому что договаривались о другом.

Мне с тобой хорошо, ты мне нравишься, у меня есть вопросики к слову любовь, но это я разберу.

Меня очень напрягла твоя реакция, но так как я был в мясо – решил её оставить на утро.

Я:

— Доброе утро. Ну я дурак(

— привет. Почему? Мне важно что ты чувствуешь

—Я не должна была так резко реагировать сначала, поэтому

В общем, он приехал ко мне и всё опять наладилось вроде.

Я помогла ему забрать бабушку из больницы. Потом уезжала в командировку, он приехал ко мне ночевать перед этим.

Все было фактически нормально, но на подкорке у меня было ощущение, что что-то не так. И эта паранойя накапливалась и давила.

Как я понимаю, это моя натура ОШ. И штурман.



В командировке оказалось, что визажист в нашей команде — девушка хорошего друга М. Она постоянно переписывалась со своим парнем, и они говорили о чем угодно, я почувствовала укол, что у нас не так. Хотя объективно та пара вместе лет пять. Но дальше у меня совсем крышняк начало рвать.

Была очень показательная ситуация с возвращением из командировки: в первый день моего отъезда М. подвернул ногу, а ближе к концу сообщил, что его бабуля умерла. Он говорил, что встретит меня, но я говорила, что не стоит этим заниматься с его ногой. Когда выяснилось, что нас с визажисткой отправляли разными самолетами, которые прилетают в разные аэропорты, выяснилось, что М. хотел сесть на хвост своему другу (у того тачка)

Пишет:

— Я думал что Л. то точно должна в шарик лететь

А оно вон оно как

— Да. Я не обижусь если не встретишь. Поеду отсыпаться

—Еще я в понедельник уеду

— оу! Куда?

— В муром скорее всего. На похороны.

— А, офигеть. Поняла

Через час выдолбив себе все мозги, я все-таки ему пересылаю свое сообщение, где пишу, что не обижусь и пишу:

— но мне будет очень грустно

— это зря

В полете я себе все мозги вынесла по поводу “это зря”, мол, он пообещал меня встретить и слился, и так цинично ответил еще, я не могла в это поверить. И оправдание ногой и бабушкой не канало. Решила не писать сгоряча, и не выставлять себя идиоткой, как в прошлый раз.

У меня мелькала мысль, что вообще-то это бред, может он собирается встретить меня сюрпризом. Но я настолько была зла, что уже даже не хотела этого.

Когда он меня и вправду встретил, я даже не хотела брать трубку и раздумывала о том, чтобы уехать самой. Не думаю, что смогла сильно искренне изобразить радость, что он меня встретил, но я пыталась.

Я реально вела себя как старуха из сказки про рыбку. На следующий день он мне скинул фото, что он на каком-то дне рождении, я опять про себя подобиделась, что не знала об этом.

У меня как будто крышу сорвало и я на все стала обижаться, это будто бы вся моя внутренняя накопившаяся обида за жизнь выплескивалась на него.

(Что с ней происходит?)

Сфоткала какую-то баптистскую церковь во время прогулки с псом с расписанием мероприятий, скинула ему пишу:

—Тебя приглашают сюда на свидание. Твои действия?

— Отшучусь

— это что, постирония?

— А это предложение?)

— Да я диалог чисто поддержать. Small talk

(Это была фраза в контексте, что мы мало переписывались за день. шипцы похоже)

— Во что ты веришь?)

— Я верю, что я могу меняться

Я верю, что мир безгранично может удивлять

Я верю, что если очень хочется, то нужно делать

Я верю, что если очень не хочется, то не нужно делать

Я верю, что можно влиять на свои «хочется» и «не хочется» и в этом и есть высшее проявление человеческого

Ещё я верю, что можно привлекать к себе удачу (и отталкивать) и что на это можно влиять

Ещё я верю, что если появляется желание, то оно однажды воплотится, так или иначе, рано или поздно, желание — это как предсказание событий будущего

А ты во что веришь?

— Сладких снов, моя хорошая

Я с утра отвечу на этот вопрос

На вопрос он не ответил и это меня выбесило.)

(Она не может получить от него эмоциональной опеки и злится, хотя ей кажется, что она ищет не опеки, а обмена. Но обмен выглядит иначе. Как?)

К вечеру я накрутила себя настолько, что пришлось идти за вином, моя голова стала сильно мне невыносима.

Пишу ему пересылая его сообщение с обещанием ответить на вопрос утром:

— Технически, конечно, ты не уточнил с какого утра

)

— Ты меня хоть немного любишь?

Утром отвечает:

— У меня был вопрос сильно менее глубоким, он был про бога, а твой ответ стал сильно шире, он меня озадачил

— Меня отталкивает это слово. После него всегда были проблемы

Мне с тобой интересно проводить время и переписываться, я в восторге от твоих идей. Ты мне нравишься как девушка и как человек.

Я скучаю по тебе, когда мы не видимся.

— Меня если честно сильно волнует, что когда я тебе что-то закидываю типа этого, или про Крымский дом, то ты не пытаешься углубиться, что-то обсудить узнать или сказать, подтвердить или опровергнуть

потому что для меня близкие разговоры это важное

Для меня это сейчас ощущается довольно холодно, как будто мы типа вместе но я одна, отсюда у меня и вытек вопрос про любишь.

Я запомнила, что тебя отталкивает это слово.

Я имела ввиду в общем стремление к близости скорее, как-то для этого нет глагола отдельного.

Ты становишься для меня дорогим человеком, поэтому я и пытаюсь разобраться с этим.

— Что делаешь? Не хочу продолжать этот вопрос в переписке.

— Я скоро еду в спортзал

— Во сколько освободишься? Какие вообще планы на день?

— У меня пара сегодня до 22

— А завтра утром? Я бы приехал вечером. На откровенный разговор.

(Он не хочет выноса мозга и поэтому старается прекратить переписку под предлогом переноса в реал. А она не замечает, что ее “близкие разговоры” это либо монологи, либо разборки. Почему не получается диалога?)

В общем, он приехал. Разговор откровенный не завел. Ночью классно переспали! И вообще было очень классно, мы строили планы какие-то на ближайшие дни, и это важно в дальнейшем контексте.

Моё состояние в целом ощущалось как расшатанное. Я делала рабочие проекты на минималках, хотя обычно стараюсь даже из коммерческих штук выжать что-то максимально интересное. Я не могла сосредоточиться на партиях в шахматы, и прям бесилась от этого.

Был вторник. Мы договорились о шашлыках в сб, а на пн-вт отключить телефоны и провести два дня вместе. Но во вторник случилось опять нечто. Он написал мне бухим и спросил, может ему приехать. Мы договорились, что лучше завтра встретимся в центре после моей съемки и поедем ко мне.

Я приехала в мастерскую, я думала, что за ним, и поедем вместе. Но оказалось, завтра у него ранняя смена и ему нужно ехать из дома. Я посидела с ним 10 минут и почувствовала что начинаю сильно в эмоции впадать, смылась. Я обиделась сильно, пишу что в пн-вт не смогу. Работать все же надо. Хотя сама ныла о том, что нужно выделить нормальные выходные, чтобы потом вернуть интерес к работе. А до этого ещё сказала, что на шашлыки не смогу.

—Я в пн и вт не смогу

— Почему?

—Мне придется заниматься накопившими делами и никак не получится отрубиться

—Окей, вместе не целиком дни проведем

Немного то сможем?

Или ты прям занята занята?

—Думаю, прям занята

Такая дурацкая месть не дала удовлетворения и через два часа пишу:

—Я думала, что мы договаривались, что вчера будем вместе и мне было неприятно, что ты в последний момент, когда я приехала, говоришь, что все отменяется

—Я думал ты в гости заехала, что мы там с тобой проведем пару часиков и разъедемся

Пересылаю ему сообщения, где договаривались о встрече.

—У меня смена с 7 утра. Тайминг прислали вчера. Прости.

—Я просто не понимаю, почему нельзя об этом написать. Ну то есть понимаю, можно об этом не писать, в том случае если наплевать. Ты даже когда я приехала не заговорил об этом. Мне не нравится так, я чувствую себя ужасно.

—Я забыл об этом договоре

Мне показалось, что он как-то не очень искренне извинился на отъебись, хотя косяк его.

Но он вообще не очень помнит, что по пьяни происходит, я знала об этом.

И в этот момент меня кидало от ничего же не произошло, до «ах вот он каков! Забивает на меня».

Я пыталась нейтрально общаться, но в итоге решила в пн-вт отключиться от связи и делать дела без интернета, предупредила, не объяснив:

— Я сегодня-завтра не очень на связи

Удалось отвлечься в эти дни от всего, но когда я вернулась в рабочие чаты, у меня опять что-то резко поехало настроение. Я поняла истеричных женщин, я стала одной из них.

(Почему ее так расшатало?)

М. за это время прислал пару фото со сбора огромной декорации. Я была рада. Пишу:

— Класс размах!

— Как ты? Когда будешь на связи?

— привет. На связи

—А когда время будет свободное?

—??

Я рассказала про стилиста и настроение.

Он:

— Я после 20 часов смены еду домой.

— две смены подряд, завтра ещё зовут но хз, квартирник

— Что тебя тревожит? Кроме костюма.

Я вот иначе планировал провести эти два дня, но в целом вымотался.

— Я в общем не знаю, я в каком-то истерическом настроении и очень резко реагирую, когда что-то не так, я попыталась на полтора дня эти отрубиться, но вот щас начала отвечать по костюму и у меня слезы текут)

я себя чувствую только после зала окей, или когда бухаю, ну или вот когда не думаю ни о чем и отключаюсь – тоже было неплохо

Может надо проверить щитовидку.

— Прости что я забыл про нашу встречу

— Да ничего, бывает

Спасибо, что пишешь это об этом, я думала об этом тоже

— Со мной часто. Я пьяный мало что запоминаю

— я всегда остро воспринимаю, когда что-то говорят и потом оно не так оказывается. но минимум я вру людям, когда назначаю время встречи) стабильно

—Я думал ты просто соскучилась и заехала на часок-другой повидаться. А получилась чепуха.

Потом я похвасталась решением по образу со стилистом.

Пересылаю его вопрос про планы:

—В общем, я не знаю, если честно

У меня смены 31 и 1, 30 освоение

Завтра у меня с 16 дела, но утром бы подготовиться к вечернему созвону.

29 у меня вечером примерка с актером, но мне ещё нужно впихнуть в этот день написание сценария клипа, потому что 31-ого пара на которой его надо показать

ты можешь как-нибудь приехать ко мне спать)

— Ну у меня тоже плотно

28 терапевт и квартирник, если не напьюсь то поеду на смену, 29 у меня подготовка декораций, 30 у меня сначала смена как у худ поста, потом как у постановщика

— ну даст бог увидимся

Последняя фраза сказана уже со злостью, я понимаю, что меня не отпустило. Он спросил какие у меня планы и на мой ответ, что у меня плотный график тоже сказал, что у него плотный график. И по сути в очередной раз у меня бомбануло с нифига, через два часа я накрутила себя достаточно и пишу:

— я не уверена, что поеду в Ейск

(Он звал в Ейск с друзьями)

— Почему?

— я не хочу

— (

Через пять минут пишет:

— Успехов тебе

— ты со мной расстаешься?

(Я офигела)

–Я решил что ты.

Не видишь перспектив в моем обществе.

Молчу. Звонит. Не беру.

— Я не способна сейчас говорить

— Тогда напиши

Я пол часа формулирую ему сообщение, о том, что меня волнует, оно сводится к тому, что ему пофигу увидимся мы или нет, буду я в его жизни или нет, с припоминаем моментов из рассказа выше.

В общем, слава богу он уснул раньше, чем прочел это. Я надеюсь.

Я удалила эти сообщения и написала:

— ну ты прав на самом деле, на то и был заход

мне надоело это все

я тебя не люблю, наверное в этом все дело. и я думаю не смогу полюбить, сколько ни обсуждай это все.

Утром он скинул мне рилс в инсте, а потом ответил мне

—Спасибо )

Было хорошо с тобой)

Ты чудо)

Я ответила.

— И тебе спасибо!

(У нее получился косяк и довольно большой, а у него в ответ – крючок и, к сожалению не маленький. Это очень плохая ситуация для автора)

И у меня теперь полное ощущение, что я сумасшедшая. В тот момент, когда я писала про то, что не люблю его, мне казалось, что я в самой ж дисбаланса и М. со мной из-за чувства вины. А теперь я читаю добрую классную переписку, не без мелких его косяков, но уж точно не стоящую таких жутких монологов с моей стороны и такого конца.

И я три дня засыпаю с мыслями о нём и просыпаюсь.

(Да, в общем, я и не знаю, что сказать на это. Выходить из таких штопоров я в двух словах не могу научить. Может попробую, но не сегодня)

Пожалуйста, помогите мне понять, почему меня так бомбило в моменте. Хотя сейчас я перечитываю это и вижу неадекватность своего поведения и как будто бы свою параною и какой-то выдуманный подтекст. Я вижу, что человек ко мне по-доброму относился и не забивал на меня. Но я очень хотела его любви больше.

(Человек относился по-доброму, временами с явной симпатией, иногда действительно с чувством вины. Расстался он скорее с облегчением, чем с болью, но осознание этого все равно не сделает меньше крючок, потому что нельзя расставаться не экологично. Однако и просить прощения – дурацкий шаг, слив не компенсирует косяк, а увеличит. Лучше пережить эту ситуацию и попытаться измениться. Главное, что нужно изменить в себе – отказаться от притязаний на опеку. Ну и градусник лучше выкинуть, чтобы не раздражаться от того, что недостаточно горит, и весы, чтобы не взвешивать вложения, внимание, шаги)

Сейчас, видимо, придется написать ему и сказать, что я похоже сошла с ума тогда и мне очень плохо без него. Но меня слегка смущает легкость, с которой он меня отпустил – или это и есть самоуважение?)

Может всё-таки ему и не надо было сильно, и я не такой уж и параноик? или не важно, насколько ему было надо, главное, что мне надо было гораздо больше и я не смогла эту разницу как-то нивелировать.

Я совершенно запуталась в своей голове и ситуации.

Спасибо за прочтение и за возможность написать! Была бы счастлива разбору.