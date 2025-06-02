 

Рупор кремлевской пропаганды: Хуситы разрешили британскому авианосцу пройти у берегов Йемена

02.06.2025, 3:00, Разное
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Хуситы сообщили, что разрешили британскому авианосцу "Принс оф Уэлс" пройти у берегов Йемена, так как британцы сообщили хуситам, что не имеют враждебных намерений в отношении Йемена и не собираются поддерживать военные операции против Сектора Газа.

Так работает разрешительный режим движения кораблей и судов у побережья Йемена. Раньше заставляли уведомлять только торговые суда. Сейчас и авианосцы вынуждены просить разрешения. В настоящий момент британский авиносец идет к Суэцкому каналу. Хуситы разрешили.

PS. После того, как Трамп снова сбежал с Йеменской войны, хуситы снова сконцентрировались на ударах по Израилю.
Помимо ударов по аэропорту Бен-Гурион, хуситы сейчас пытаются заблокировать или хотя бы обвалить трафик через порт Хайфы, как они это уже сделали с портом Эйлата. Но Хайфа для них более сложная цель. Так сказать "задача со звездочкой". Эйлат же, даже по признанию Израиля, фактически заблокирован хуситами. Хороший пример того, как страна фактически не имеющая флота блокирует порт более сильного на море противника.

Хуситы заявляют, что удары Израиля по Йемену не помешают им продолжать наносить удары по Израилю пока продолжается геноцид в сектора Газа. Любые потери и жертвы на этом пути хуситы считают приемлемыми, так как они сражаются за правое дело.

Источник: Colonel Cassad

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