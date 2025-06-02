 

Через 130 лет после осуждения Альфред Дрейфус получит звание бригадного генерала

02.06.2025, 2:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Комитет по обороне парламента Франции единогласно поддержал законопроект о посмертном присвоении звания бригадного генерала Альфреду Дрейфусу – фигуранту одного из самых известных антисемитских скандалов в истории. 2 июня вопрос будет вынесен на рассмотрение Национального собрания.

“Униженный, обвиненный и осужденный за то, что он был евреем, Дрейфус был изгнан из армии и отправлен в тюрьму на остров Дьявола. Я надеюсь, что 2 июня депутаты единогласно исправят эту несправедливость, что станет честью для Республики”, – написал в социальных сетях бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

Напомним, что судебный процесс, получивший название “дело Дрейфуса”, начался в декабре 1894 года во Франции. Офицера французского генерального штаба, родившегося в еврейской семье из Эльзаса, обвинили в шпионаже в пользу Германии, разжаловали и приговорили к каторге.

Этот процесс основывался на фальшивых документах и подогревался антисемитскими настроениями во французском обществе. Дело получило большой общественный резонанс и сыграло значительную роль в истории Франции и Европы. Именно под влиянием “дела Дрейфуса” сформировалась сионистская идеология Теодора Герцля.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Жертвами наводнения в Нигерии стали более 200 человек, 500 пропали без вести

02.06 / Завершился второй раунд украинско-российских переговоров в Стамбуле

02.06 / Вулкан Этна выбросил огромное облако пепла

02.06 / В РФ объявлен в розыск уроженец Украины, подозреваемый в причастности к атаке дронов на авиабазы

02.06 / Глава СБУ о спецоперации “Паутина” – “Оплеуха по могуществу и террористической сущности России”

02.06 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1195-й день войны

02.06 / В результате теракта в Колорадо пострадали восемь участников произраильского марша

02.06 / Генштаб ВСУ – перехвачены 52 из 80 российских БПЛА. Минобороны РФ – сбиты 162 украинских БПЛА

02.06 / На президентских выборах в Польше побеждает кандидат от оппозиции

02.06 / Нападение на участников произраильской демонстрации в Колорадо совершил Мухаммад Сулейман

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика