Через 130 лет после осуждения Альфред Дрейфус получит звание бригадного генерала

Комитет по обороне парламента Франции единогласно поддержал законопроект о посмертном присвоении звания бригадного генерала Альфреду Дрейфусу – фигуранту одного из самых известных антисемитских скандалов в истории. 2 июня вопрос будет вынесен на рассмотрение Национального собрания.

“Униженный, обвиненный и осужденный за то, что он был евреем, Дрейфус был изгнан из армии и отправлен в тюрьму на остров Дьявола. Я надеюсь, что 2 июня депутаты единогласно исправят эту несправедливость, что станет честью для Республики”, – написал в социальных сетях бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

Напомним, что судебный процесс, получивший название “дело Дрейфуса”, начался в декабре 1894 года во Франции. Офицера французского генерального штаба, родившегося в еврейской семье из Эльзаса, обвинили в шпионаже в пользу Германии, разжаловали и приговорили к каторге.

Этот процесс основывался на фальшивых документах и подогревался антисемитскими настроениями во французском обществе. Дело получило большой общественный резонанс и сыграло значительную роль в истории Франции и Европы. Именно под влиянием “дела Дрейфуса” сформировалась сионистская идеология Теодора Герцля.